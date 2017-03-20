Победа в Сочи:
Хорёк всё знал
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.03.2017 19:52 Футболисты тульского «Арсенала» уступили 0:2 «Зениту»
Вести-Тула

Футболисты тульского «Арсенала» уступили 0:2 «Зениту»

| фото |
Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в матче 20 тура чемпионата Премьер-лиги. В Санкт-Петербурге подопечные Сергея Кирьякова уступили 0:2 «Зениту». Оба гола туляки пропустили в начале второго тайма.

Сначала на 51-й минуте Максим Беляев, по мнению арбитра, в своей штрафной площади нарушил правила против Артёма Дзюбы, и Доминико Кришито с 11-метровой отметки не промахнулся. Ну а через две минуты выход один на один с Владимиром Габуловым реализовал Мигель Данни, при этом не факт, что португалец не находился в офсайде.

В таблице первенства «Арсенал» вновь опустился в зону прямого «вылета» на 15-е место. 2 апреля «канониры примут располагающуюся на последней строчке «Томь». Как отметил главный тренер Тульской команды Сергей Кирьяков, “мы разочарованы, прежде всего, работой судейской бригады из-за этих двух моментов в начале второго тайма”.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.