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20.03.2017 19:52 Футболисты тульского «Арсенала» уступили 0:2 «Зениту» Вести-Тула





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Сначала на 51-й минуте Максим Беляев, по мнению арбитра, в своей штрафной площади нарушил правила против Артёма Дзюбы, и Доминико Кришито с 11-метровой отметки не промахнулся. Ну а через две минуты выход один на один с Владимиром Габуловым реализовал Мигель Данни, при этом не факт, что португалец не находился в офсайде.



В таблице первенства «Арсенал» вновь опустился в зону прямого «вылета» на 15-е место. 2 апреля «канониры примут располагающуюся на последней строчке «Томь». Как отметил главный тренер Тульской команды Сергей Кирьяков, “мы разочарованы, прежде всего, работой судейской бригады из-за этих двух моментов в начале второго тайма”.



Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в матче 20 тура чемпионата Премьер-лиги. В Санкт-Петербурге подопечные Сергея Кирьякова уступили 0:2 «Зениту». Оба гола туляки пропустили в начале второго тайма.Сначала на 51-й минуте Максим Беляев, по мнению арбитра, в своей штрафной площади нарушил правила против Артёма Дзюбы, и Доминико Кришито с 11-метровой отметки не промахнулся. Ну а через две минуты выход один на один с Владимиром Габуловым реализовал Мигель Данни, при этом не факт, что португалец не находился в офсайде.В таблице первенства «Арсенал» вновь опустился в зону прямого «вылета» на 15-е место. 2 апреля «канониры примут располагающуюся на последней строчке «Томь». Как отметил главный тренер Тульской команды Сергей Кирьяков, “мы разочарованы, прежде всего, работой судейской бригады из-за этих двух моментов в начале второго тайма”.







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