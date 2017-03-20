Платная парковка:
Ушли в минус
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.03.2017 20:23 Напряжение в Молодёжном стабилизировали только после жалобы жителей губернатору
Вести-Тула

Напряжение в Молодёжном стабилизировали только после жалобы жителей губернатору

| фото |
Ситуация в многострадальном поселке Молодежном, что в Туле, кажется, завершается хэппи эндом. На протяжении долгого времени здесь были перепады напряжения электричества, из-за чего жители не могли полноценно пользоваться ни осветительными приборами, ни бытовой техникой. Основная причина всех бед заключалась в том, что не было договора на обслуживание оборудования подводящей линии электропередач.

Жители пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на перебои в подаче электричества. Вскоре администрацией Тулы было заключено соглашение на обслуживание с одной из ведущих энергетических компаний региона. Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, “на основании этого выехала бригада “Тулэнерго” и провела обследование всей линии электроснабжения, выявила наиболее проблемные вопросы и выровняла фазные режимы. Напряжение стало более устойчивым. В этом году запланирована установка дополнительного оборудования”.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.