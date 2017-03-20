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20.03.2017 20:23 Напряжение в Молодёжном стабилизировали только после жалобы жителей губернатору Вести-Тула





| фото | перепады напряжения электричества, из-за чего жители не могли полноценно пользоваться ни осветительными приборами, ни бытовой техникой. Основная причина всех бед заключалась в том, что не было договора на обслуживание оборудования подводящей линии электропередач.



Жители пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на перебои в подаче электричества. Вскоре администрацией Тулы было заключено соглашение на обслуживание с одной из ведущих энергетических компаний региона. Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, “на основании этого выехала бригада “Тулэнерго” и провела обследование всей линии электроснабжения, выявила наиболее проблемные вопросы и выровняла фазные режимы. Напряжение стало более устойчивым. В этом году запланирована установка дополнительного оборудования”.



Ситуация в многострадальном поселке Молодежном, что в Туле, кажется, завершается хэппи эндом. На протяжении долгого времени здесь были, из-за чего жители не могли полноценно пользоваться ни осветительными приборами, ни бытовой техникой. Основная причина всех бед заключалась в том, что не было договора на обслуживание оборудования подводящей линии электропередач.Жители пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на перебои в подаче электричества. Вскоре администрацией Тулы было заключено соглашение на обслуживание с одной из ведущих энергетических компаний региона. Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, “на основании этого выехала бригада “Тулэнерго” и провела обследование всей линии электроснабжения, выявила наиболее проблемные вопросы и выровняла фазные режимы. Напряжение стало более устойчивым. В этом году запланирована установка дополнительного оборудования”.







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