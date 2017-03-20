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20.03.2017 16:06 Туляков научили чистить зубы Вести-Тула





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Стоматолог Татьяна Гавриленко рассказала, что «щетку необходимо поставить под углом примерно 45 градусов к зубам и совершать серию выметающих движений от десны к режущему краю – по десять движений на каждый сегмент. На некоторых щетках есть подушечка для чистки языка, ей можно чистить язык и поверхность щек. По времени – от полутора до двух минут».



Также проводятся обследования с использованием специального оборудования для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта. За два года было обследовано 77 тысяч человек. Выявлено 58 случаев онкологий. У 230 человек обнаружены доброкачественные изменения и около 7000 - воспалительные заболевания.



Как рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Тульской областной стоматологической поликлиники Светлана Есикова, «аппаратом аутофлуоресцентной диагностики мы начали пользоваться одними из первых в стране. Призываем жителей региона раз в полгода проходить стоматологическое обследование, потому что на ранних стадиях выявления рак полости рта излечим. Для процедуры специальной записи не требуется, проводится бесплатно».



Сегодня в рамках Всемирного дня стоматологического здоровья в Тульской областной стоматологической поликлинике проходит День открытых дверей. Без предварительной записи проводятся профилактические осмотры, организуются консультации по проведению гигиены полости рта. Например, медики рассказывают, что чистить зубы надо обязательно два раза в день (утром и вечером после еды).Стоматолог Татьяна Гавриленко рассказала, что «щетку необходимо поставить под углом примерно 45 градусов к зубам и совершать серию выметающих движений от десны к режущему краю – по десять движений на каждый сегмент. На некоторых щетках есть подушечка для чистки языка, ей можно чистить язык и поверхность щек. По времени – от полутора до двух минут».Также проводятся обследования с использованием специального оборудования для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта. За два года было обследовано 77 тысяч человек. Выявлено 58 случаев онкологий. У 230 человек обнаружены доброкачественные изменения и около 7000 - воспалительные заболевания.Как рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Тульской областной стоматологической поликлиники Светлана Есикова, «аппаратом аутофлуоресцентной диагностики мы начали пользоваться одними из первых в стране. Призываем жителей региона раз в полгода проходить стоматологическое обследование, потому что на ранних стадиях выявления рак полости рта излечим. Для процедуры специальной записи не требуется, проводится бесплатно».







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