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НОВОСТИ | Общество



20.03.2017 15:40 На дорогах в Туле насчитали около 200 разрытий
Вести-Тула

На дорогах в Туле насчитали около 200 разрытий

| фото |
Тульские водители возмущены затяжными дорожными работами, из-за которых часто создаются заторы. Речь идет о разрытиях на проезжей части. Всего подобных точек по Туле насчитывают около двухсот. Такую цифру озвучили сегодня на оперативном совещании в администрации города Тулы. Большинство разрытий было сделано еще зимой.

Как уверяют представители городской администрации, практически все работы в настоящее время идут согласно графику. Нарушения же существуют, но связаны они не со сроком исполнения работ, а с ограждением разрытых участков. «Не должно быть непонятных красных ленточек, вбитой арматуры. Мы не требуем чего-то выходящего за рамки. Заканчивайте этот колхоз», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Поток жалоб от водителей идет на участок дороги возле Советской, 110. Там ремонтируют ливневый коллектор. Потерпеть временные неудобства придется, ведь работы трудоемкие, ведутся на глубине шести метров. Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрей Нагайцев, «заведены трубы длиной 36 метров, порядка 50 метров надо еще проложить. Все это бетонируется, а воду по ливневой канализации остановить нельзя. Работы ведутся в соответствии с графиком».
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