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НОВОСТИ | Общество



20.03.2017 14:39 ГТРК «Тула» исполнилось четверть века
Вести-Тула

ГТРК «Тула» исполнилось четверть века

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Тульские «Вести» сегодня отмечают юбилей! Ровно 25 лет назад была образована Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тула». За это время компания заметно выросла в техническом и профессиональном плане.

Теперь «Вести» можно увидеть на канале «Россия 1» и «Россия 24», и услышать сразу на трех радиостанциях: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России», которому на днях исполнилось 90 лет. Команда ГТРК «Тула» выдает в эфир не только новости, но и тематические программы. В арсенале коллектива немало наград, вплоть до международного уровня. Но самое главное для нас, конечно, это признание и доверие наших зрителей и слушателей.
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