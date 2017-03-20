|
|
|
|20.03.2017 13:02 Тульские промышленники могут рассчитывать на господдержку
|Вести-Тула
Тема обеспечения доступа крупнейших компаний Тульской области к федеральным и региональным программам государственной поддержки стала главной на заседании руководителей системообразующих предприятий в правительстве региона. Провел его министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.
Он отметил, что деятельность системообразующих предприятий имеет приоритетное значение для социально-экономического развития региона, и в значительной мере определяет не только налоговые поступления в бюджет, но и занятость населения, социальную стабильность, развитие инфраструктуры.
По словам Дмитрия Ломовцева, «в настоящее время Тульская область имеет всю необходимую нормативную базу, чтобы организовать финансирование наших промышленных предприятий в виде 5% займов по инвестиционным кредитам. Бюджет этого года у нас запланирован в объеме 330 миллионов рублей, включая 100 миллионов средств регионального бюджета и 230 - из федерального. Получение этого механизма поддержки возможно на заявительной основе, есть возможность заявляться по федеральному Фонду развития промышленности».
|
|