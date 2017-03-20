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20.03.2017 12:47 В Туле во время матча умер знаменитый хоккеист Сергей Гимаев Вести-Тула





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Незамедлительно к Гимаеву прибыла реанимационная бригада, но спасти хоккеиста врачам не удалось. Это последнее эксклюзивное интервью, которое Сергей Наильевич дал нашему телеканалу в Туле почти год назад - 16 апреля, где он провёл мастер-класс для начинающих чемпионов. Он ушёл из жизни как настоящий хоккеист – во время игры.



Знаменитого хоккеиста, многократного чемпиона СССР, обладателя Кубка Европейских чемпионов, заслуженного тренера России Сергея Гимаева не стало в минувшую субботу. Он умер во время матча ветеранов «Легенды хоккея», проходившего на тульской арене. Ему стало плохо во время игры, он ушел в раздевалку, там потерял сознание.Незамедлительно к Гимаеву прибыла реанимационная бригада, но спасти хоккеиста врачам не удалось. Это последнее эксклюзивное интервью, которое Сергей Наильевич дал нашему телеканалу в Туле почти год назад - 16 апреля, где он провёл мастер-класс для начинающих чемпионов. Он ушёл из жизни как настоящий хоккеист – во время игры.







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