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НОВОСТИ | Общество



20.03.2017 11:14 В Тульском кремле отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией
Елена Панова

Главный день крымской весны стал настоящим праздником в нашем городе

| фото |
17 марта в современной истории теперь навсегда стало особой датой – три года назад произошло воссоединение Крыма с Россией. По случаю этого события в Тульском кремле прошел митинг и концерт. Люди стали собираться заранее. На площадь в кремле пришли несколько сотен человек. Многие из них планируют побывать этим летом в Крыму. Во время митинга волонтеры развернули перед сценой флаг России огромного размера.

«Крым всегда был и есть русской землей. Шедевры, начиная от Айвазовского и заканчивая «Вишневым садом», были сделаны в Крыму», - говорит председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «и в культуре, и в туризме там не все просто, идет период становления. Идет восстановление памятников, музеев, некоторые передаются на федеральный уровень, восстанавливается Херсонес. Мы побратимы с Керчью, поэтому нам надо помогать восстанавливать керченские музеи. В этом году наш драматический театр едет на театральный фестиваль в Крым».

Главный день крымской весны стал настоящим праздником в нашем городе. Здесь звучали и песни подходящей тематики.
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