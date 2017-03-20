НОВОСТИ | Общество







20.03.2017 10:30 Избавить двор от автохлама сложно, но можно Полина Ермолаева





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Автохлам можно условно поделить на две категории: первая – очевидно бесхозная машина; вторая – кто-то давно припарковал свою железную клячу, и всё еще грезит, что когда-нибудь она возродится из пепла. Во втором случае сделать ничего нельзя. С первой категорией можно попытаться. Но самому разыскивать собственника не имеет смысла. Все юридические тонкости известны в администрациях, туда и следует обращаться.



Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков рассказал, что «если в течение месяца не нашелся хозяин, мы вызываем эвакуацию. Машину утилизируют, при этом мы денежные средства не берем, все идет в фонд государства».



С начала года в Пролетарском округе утилизировано 29 автомобилей, а в 2016 году – 210, но бесполезных и опасных железяк во дворах района еще предостаточно! Самыми активными борцами с брошенным транспортом являются автовладельцы и мамы. Первых возмущает, что драгоценное парковочное место так бездарно пропадает, вторые опасаются за своих любопытных чад.



Процесс борьбы за то, чтобы избавить свой двор от большой и ржавой проблемы, конечно, быстрым не назовешь. И здесь нужно признать, что закон сегодня на стороне владельцев автохлама, чего не скажешь об их соседях. Но удачных попыток все же немало, а, значит, поход в администрацию округа пустым времяпрепровождением не назовешь.



Автохлам во дворах, на детских площадках, на городских парковках - где только не встретишь машины, дожившие свое, но так и не упокоенные в пунктах металлоприема.Автохлам можно условно поделить на две категории: первая – очевидно бесхозная машина; вторая – кто-то давно припарковал свою железную клячу, и всё еще грезит, что когда-нибудь она возродится из пепла. Во втором случае сделать ничего нельзя. С первой категорией можно попытаться. Но самому разыскивать собственника не имеет смысла. Все юридические тонкости известны в администрациях, туда и следует обращаться.Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков рассказал, что «если в течение месяца не нашелся хозяин, мы вызываем эвакуацию. Машину утилизируют, при этом мы денежные средства не берем, все идет в фонд государства».С начала года в Пролетарском округе утилизировано 29 автомобилей, а в 2016 году – 210, но бесполезных и опасных железяк во дворах района еще предостаточно! Самыми активными борцами с брошенным транспортом являются автовладельцы и мамы. Первых возмущает, что драгоценное парковочное место так бездарно пропадает, вторые опасаются за своих любопытных чад.Процесс борьбы за то, чтобы избавить свой двор от большой и ржавой проблемы, конечно, быстрым не назовешь. И здесь нужно признать, что закон сегодня на стороне владельцев автохлама, чего не скажешь об их соседях. Но удачных попыток все же немало, а, значит, поход в администрацию округа пустым времяпрепровождением не назовешь.





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