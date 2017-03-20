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20.03.2017 09:35 Бывший лидер «России молодой» оказался мошенником Вести-Тула





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Они признаны виновными в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с февраля по апрель 2015 года подсудимые похитили 650 тысяч бюджетных рублей, которые выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников. Суд назначил Мищенко лишение свободы на 2,5 года в колонии общего режима, Ефимову - 1,5 года колонии.



Афера ценой в два с половиной года. Новомосковский городской суд вынес приговор бывшему лидеру движения «Россия молодая», заместителю министра внутренней политики в Тульской области Максиму Мищенко и председателю общественной организации «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» Новомосковска Геннадию Ефимову.Они признаны виновными в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с февраля по апрель 2015 года подсудимые похитили 650 тысяч бюджетных рублей, которые выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников. Суд назначил Мищенко лишение свободы на 2,5 года в колонии общего режима, Ефимову - 1,5 года колонии.

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