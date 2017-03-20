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20.03.2017 09:24 В Туле спасатели срежиссировали «фильм-катастрофу» Виталий Моторин





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Подмытые паводком рельсы, сошедший с них грузовой состав цепляет пассажирский поезд. Пострадавшие, утечка горючего и опасных химикатов, в общем, почти голливудский фильм-катастрофа, правда, снятый исходя из реалий нашего региона. Заместитель начальника Московской железной дороги Александр Потапенко рассказал, что «через Тульскую область идут и пассажирские поезда, и опасные грузы химических комбинатов. Мы должны постоянно быть готовы».



Пока медики и кинологи ищут пострадавших, специалисты по химическому заражению изучают поврежденную цистерну. Два этих пункта в подобной ситуации - первоочередные, ведь случись утечка хлора в реальности, всем, кто находится рядом, угрожала бы смертельная опасность.



Пожарные, полиция, специалисты медицины катастроф, восстановительные и пожарные бригады железнодорожников - для ликвидации такой масштабной аварии все они должны действовать максимально слаженно, что и оценивали руководители МЧС из Москвы.



«Отмечаю качественное, слаженное действие. Видна готовность к реагированию на подобные аварии. Население может рассчитывать, что к ним профессионально и в любой ситуации придут на помощь», - отметил заместитель начальника центрального регионального центра МЧС России Денис Сычев.



Восстановительный и пожарный поезда, машины скорой и реанимации, пожарные расчеты - всего на этих учениях было задействовано около трех десятков единиц спасательной техники. Отрабатывалось использование техники, которой всего несколько единиц в стране. Общая оценка проведения учения – «хорошо».



Эти учения, по сути, часть проверки спасателей Тульского региона Московским начальством. Для него здесь разыграли сценарий крупномасштабной аварии на железной дороге. Ее ликвидация потребовала задействовать около 300 специалистов сразу из нескольких районов Тульской области.Подмытые паводком рельсы, сошедший с них грузовой состав цепляет пассажирский поезд. Пострадавшие, утечка горючего и опасных химикатов, в общем, почти голливудский фильм-катастрофа, правда, снятый исходя из реалий нашего региона. Заместитель начальника Московской железной дороги Александр Потапенко рассказал, что «через Тульскую область идут и пассажирские поезда, и опасные грузы химических комбинатов. Мы должны постоянно быть готовы».Пока медики и кинологи ищут пострадавших, специалисты по химическому заражению изучают поврежденную цистерну. Два этих пункта в подобной ситуации - первоочередные, ведь случись утечка хлора в реальности, всем, кто находится рядом, угрожала бы смертельная опасность.Пожарные, полиция, специалисты медицины катастроф, восстановительные и пожарные бригады железнодорожников - для ликвидации такой масштабной аварии все они должны действовать максимально слаженно, что и оценивали руководители МЧС из Москвы.«Отмечаю качественное, слаженное действие. Видна готовность к реагированию на подобные аварии. Население может рассчитывать, что к ним профессионально и в любой ситуации придут на помощь», - отметил заместитель начальника центрального регионального центра МЧС России Денис Сычев.Восстановительный и пожарный поезда, машины скорой и реанимации, пожарные расчеты - всего на этих учениях было задействовано около трех десятков единиц спасательной техники. Отрабатывалось использование техники, которой всего несколько единиц в стране. Общая оценка проведения учения – «хорошо».







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