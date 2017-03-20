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20.03.2017 08:56 От последствий противогололёдной борьбы Тулу отмывают 25 бригад Алина Фурсенко





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57 тысяч 400 тонн – именно столько пескосоляной смеси за сезон холодов было высыпано на тульские улицы. И еще 3,5 тысячи тонн - реагента марки «Бианол». Даже легким города – Белоусовскому парку - явно досталось, как пассивному курильщику – на улице Тульского рабочего полка сейчас с участка в 500 метров длиной рабочие выметают по 14 кубов смеси снега, песка и соли. Сейчас это вывозится на полигон, а в течение всей зимы снег вывозился из оружейной столицы на пять специально отведенных площадок. И везде картина примерно одинаковая – на снег это уже не похоже.



По словам директора Естественнонаучного института ТулГУ, заведующего кафедрой химии Валерия Алферова, «это, как правило, хлориды, нитраты – что подешевле. Вот оно и попадает потом в снег, на дороги, в реки».



Сдобренный автомобильными выхлопами, выбросами тульских промышленных гигантов предприятий, а это, подсказывают химики, окислы серы и азота, пылевыми выбросами котельных, в почву и реки уходит снег, в котором полтаблицы Менделеева. И неудивительно, что такой раствор заставляет природу играть по своим правилам.



Как рассказал профессор кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ Аркадий Симанкин, «через некоторое время начнет проявляться растительность. На расстоянии метр-полтора от дорожек, от асфальта первое время практически ничего не растет. Потому что хлориды подавляют растительность. Меняется биологическое разнообразие в самих водоемах, подавляются простейшие организмы, и могут развиваться сложные процессы в донных отложениях».



Биологическое разнообразие тает с каждым годом. И ведь была бы такая мера неизбежной – одно дело, но есть альтернатива, которая продумана, проста и доказала свою эффективность в ряде европейских стран, да и в России – с прошлого года Петербург полностью отказался от реагентов и заменил их гранитной крошкой. В Туле о таком повороте лицом к природе и чистоте заговорили еще в 2014 году, но спустя пару лет передумали.



Начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева говорит, что «гранитная крошка будет дороже в разы. На сегодняшний день мы не готовы к таким затратам, потому что есть более насущные проблемы, куда нужно на благоустройство вкладывать средства. Это и комплексное благоустройство дворовых территорий, и ремонт дорог и тротуаров».



Сейчас на то, чтобы отмыть хотя бы город от последствий противогололедной борьбы, работает 25 бригад. За 10 отведенных на уборку дней, признаются коммунальщики, очистить весь город не удастся – справиться бы до середины апреля, чтобы хотя бы ко Дню космонавтики тульские газоны перестали напоминать пустынную поверхность Луны и по-земному зазеленели.



Вроде бы закон природы – весна, снег тает и превращается в воду. Вот снег, собранный с тульских улиц: что здесь, кроме традиционного «аш два о», понятно будет разве что химикам. На улице Рязанской снег собирался всю зиму, и, когда вода окончательно растает, здесь останется, вероятно, не одна тонна вот этой непонятной субстанции.57 тысяч 400 тонн – именно столько пескосоляной смеси за сезон холодов было высыпано на тульские улицы. И еще 3,5 тысячи тонн - реагента марки «Бианол». Даже легким города – Белоусовскому парку - явно досталось, как пассивному курильщику – на улице Тульского рабочего полка сейчас с участка в 500 метров длиной рабочие выметают по 14 кубов смеси снега, песка и соли. Сейчас это вывозится на полигон, а в течение всей зимы снег вывозился из оружейной столицы на пять специально отведенных площадок. И везде картина примерно одинаковая – на снег это уже не похоже.По словам директора Естественнонаучного института ТулГУ, заведующего кафедрой химии Валерия Алферова, «это, как правило, хлориды, нитраты – что подешевле. Вот оно и попадает потом в снег, на дороги, в реки».Сдобренный автомобильными выхлопами, выбросами тульских промышленных гигантов предприятий, а это, подсказывают химики, окислы серы и азота, пылевыми выбросами котельных, в почву и реки уходит снег, в котором полтаблицы Менделеева. И неудивительно, что такой раствор заставляет природу играть по своим правилам.Как рассказал профессор кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ Аркадий Симанкин, «через некоторое время начнет проявляться растительность. На расстоянии метр-полтора от дорожек, от асфальта первое время практически ничего не растет. Потому что хлориды подавляют растительность. Меняется биологическое разнообразие в самих водоемах, подавляются простейшие организмы, и могут развиваться сложные процессы в донных отложениях».Биологическое разнообразие тает с каждым годом. И ведь была бы такая мера неизбежной – одно дело, но есть альтернатива, которая продумана, проста и доказала свою эффективность в ряде европейских стран, да и в России – с прошлого года Петербург полностью отказался от реагентов и заменил их гранитной крошкой. В Туле о таком повороте лицом к природе и чистоте заговорили еще в 2014 году, но спустя пару лет передумали.Начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева говорит, что «гранитная крошка будет дороже в разы. На сегодняшний день мы не готовы к таким затратам, потому что есть более насущные проблемы, куда нужно на благоустройство вкладывать средства. Это и комплексное благоустройство дворовых территорий, и ремонт дорог и тротуаров».Сейчас на то, чтобы отмыть хотя бы город от последствий противогололедной борьбы, работает 25 бригад. За 10 отведенных на уборку дней, признаются коммунальщики, очистить весь город не удастся – справиться бы до середины апреля, чтобы хотя бы ко Дню космонавтики тульские газоны перестали напоминать пустынную поверхность Луны и по-земному зазеленели.







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