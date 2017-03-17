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НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 18:51 Говорит Тула: тульскому радио исполнилось 90 лет
Вести-Тула

Говорит Тула: тульскому радио исполнилось 90 лет

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Сегодня солидный юбилей отмечают сотрудники тульского радио. Ровно 90 лет назад - 17 марта 1927 года - из репродукторов, вывешенных у стен кремля на улице Коммунаров, туляки услышали первую радиопередачу. Музыкальные произведения прерывались на последние новости: из динамиков женский голос рассказывал о том, как идёт строительство трамвайных путей, о переоборудовании оружейного завода и о многом другом.

Сегодня тульский филиал ВГТРК вещает на трёх радиочастотах. «Радио России – Тула» 12 лет назад пришло на смену Областному радио в УКВ-диапазоне, а на ФМ-частотах уже более полутора лет работает «Вести ФМ». Два месяца назад был дан старт вещанию радиостанции «Маяк». В сегменте «разговорное радио» ГТРК «Тула» - безусловный лидер в регионе.

«Я помню, как ребёнком просыпался и бежал на кухню, чтобы сделать погромче тульское радио, надеясь услышать слова диктора о низкой температуре и отмене занятий в школах, - рассказывает директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Слова «Говорит Тула» известны подавляющему большинству жителей области. Сегодня Тула говорит на трех языках: «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяка». И будет говорить долго».

Вещание трёх радиостанций тульского филиала ВГТРК обеспечивает немногочисленный, но очень сплочённый и дружный коллектив журналистов, звукорежиссёров и инженеров. Это настоящий сплав молодости и опыта. Наши коллеги выдают более 20 информационных выпусков в день, особенным успехом пользуются прямые эфиры, гостями которых становятся политики, экономисты, спортсмены, люди творческих профессий. Девиз наших коллег: «Мы работаем для вас и вместе с вами!»

«Самое главное – наша связь с радиослушателями. Раньше была такая рубрика «О людях для людей» - вот это непреложная истина работы журналиста во все времена. Мы работаем для людей и вместе с ними, в этом залог нашего успеха», - говорит ведущий радиопрограмм Виктор Щеглов.
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