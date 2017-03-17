Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 18:27 Жалобу на тараканов в щёкинской школе услышал лишь губернатор
Вести-Тула

Жалобу на тараканов в щёкинской школе услышал лишь губернатор

| фото |
Обращения граждан сегодня рассматривали в кабинете у губернатора. Темы недовольства самые разные – от проблем с качеством воды до газификации тульских улиц, на которых люди еще обогревают дома печами. Каждый вопрос Алексей Дюмин адресовал компетентным чиновникам, а после доклада требовал определить точные сроки решения проблемы и впредь быть более открытыми в общении с населением.

Это не правильно, когда люди вынуждены писать губернатору даже о таких проблемах, как тараканы и аварийные туалеты в школе! И с этим вопросом в старой щекинской школе сегодня также пришлось разбираться главе региона.

«Если обращения идут, значит, нет обратной связи с жителями. Встретьтесь с родителями, расскажите о своих планах и скажите, что всё будет выполнено. Сделайте так, чтобы про тараканов губернатору не писали! То, что вы пишите, чтобы не носили бутерброды, которые плодят тараканов, не соответствует действительности - мы живём в XXI веке! Это чушь!» - возмутился Алексей Дюмин. Глава региона попросил обратить особое внимание на школу при приёмке перед новым учебным годом.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.