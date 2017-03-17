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17.03.2017 18:27 Жалобу на тараканов в щёкинской школе услышал лишь губернатор Вести-Тула





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Это не правильно, когда люди вынуждены писать губернатору даже о таких проблемах, как тараканы и аварийные туалеты в школе! И с этим вопросом в старой щекинской школе сегодня также пришлось разбираться главе региона.



«Если обращения идут, значит, нет обратной связи с жителями. Встретьтесь с родителями, расскажите о своих планах и скажите, что всё будет выполнено. Сделайте так, чтобы про тараканов губернатору не писали! То, что вы пишите, чтобы не носили бутерброды, которые плодят тараканов, не соответствует действительности - мы живём в XXI веке! Это чушь!» - возмутился Алексей Дюмин. Глава региона попросил обратить особое внимание на школу при приёмке перед новым учебным годом.



Обращения граждан сегодня рассматривали в кабинете у губернатора. Темы недовольства самые разные – от проблем с качеством воды до газификации тульских улиц, на которых люди еще обогревают дома печами. Каждый вопрос Алексей Дюмин адресовал компетентным чиновникам, а после доклада требовал определить точные сроки решения проблемы и впредь быть более открытыми в общении с населением.Это не правильно, когда люди вынуждены писать губернатору даже о таких проблемах, как тараканы и аварийные туалеты в школе! И с этим вопросом в старой щекинской школе сегодня также пришлось разбираться главе региона.«Если обращения идут, значит, нет обратной связи с жителями. Встретьтесь с родителями, расскажите о своих планах и скажите, что всё будет выполнено. Сделайте так, чтобы про тараканов губернатору не писали! То, что вы пишите, чтобы не носили бутерброды, которые плодят тараканов, не соответствует действительности - мы живём в XXI веке! Это чушь!» - возмутился Алексей Дюмин. Глава региона попросил обратить особое внимание на школу при приёмке перед новым учебным годом.







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