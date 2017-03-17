НОВОСТИ | Общество







17.03.2017 17:18 Активисты ОНФ сравнили ямы на тульских дорогах с ГОСТом Вести-Тула





| фото |



Как рассказал представитель ОНФ в Тульской области Денис Кисель, «начали с улицы Бондаренко, на которой ямочный ремонт производился две-три недели назад. Как видим, его не доделали. Аварийность на улице очень высокая».



Проект «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» был запущен год назад. Любой житель нашей страны может отметить на сайте Дороги-онф. ру участок, который вызывает нарекания и требует ремонта. Туляки отметили на карте уже 62 участка. В настоящее время в Туле ведётся активный аварийно-восстановительный ремонт дорог. Уже отремонтировано 17 участков из числа размещённых на карте.



Активист ОНФ Максим Королёв считает, что «в первую очередь будут сделаны те дороги, за которые будут больше голосовать жители. По народному голосованию лидируют Ложевая, Льва Толстого, Степанова, Рязанская».



По убитым дорогам Тулы сегодня провели рейд активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они осмотрели проезжую часть, состоянием которой особенно недовольны жители областного центра. Общественники проверили, насколько ямы на тульских дорогах соответствуют нормам ГОСТа. В случае выявления выбоин большего размера представители народного фронта обратятся в администрацию Тулы с требованием о срочном ремонте таких участков.Как рассказал представитель ОНФ в Тульской области Денис Кисель, «начали с улицы Бондаренко, на которой ямочный ремонт производился две-три недели назад. Как видим, его не доделали. Аварийность на улице очень высокая».Проект «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» был запущен год назад. Любой житель нашей страны может отметить на сайте Дороги-онф. ру участок, который вызывает нарекания и требует ремонта. Туляки отметили на карте уже 62 участка. В настоящее время в Туле ведётся активный аварийно-восстановительный ремонт дорог. Уже отремонтировано 17 участков из числа размещённых на карте.Активист ОНФ Максим Королёв считает, что «в первую очередь будут сделаны те дороги, за которые будут больше голосовать жители. По народному голосованию лидируют Ложевая, Льва Толстого, Степанова, Рязанская».





Читать @gtrktula

















