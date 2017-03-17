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17.03.2017 16:22 В Туле трамвай подтолкнул застрявший на рельсах автобус Вести-Тула





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Как, например, на видео, что попало в распоряжение нашей редакции. На кадрах трамвай на улице 9 Мая в Туле то ли помогает застрявшему на рельсах автобусу, то ли намеренно расчищает себе путь.













ДТП не всегда сопутствуют госпитализация и летальный исход. Некоторые дорожно-транспортные происшествия могут и вовсе поднять настроение.Как, например, на видео, что попало в распоряжение нашей редакции. На кадрах трамвай на улице 9 Мая в Туле то ли помогает застрявшему на рельсах автобусу, то ли намеренно расчищает себе путь.





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