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НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 16:05 Для туляков провели День открытых дверей по капремонту
Вести-Тула

Для туляков провели День открытых дверей по капремонту

| фото |
В Туле тонкости капремонта жителям объяснили в новой любопытной форме. На улице Мира 17 марта 2017 года прошел так называемый День открытых дверей в доме, где в минувшем году проводился капремонт. Собрались представители Фонда капремонта, жители домов, где работы только будут проводиться, и собственники квартир обновленного дома.

По словам Сергея Федонина, «крыша была дырявая десятки лет, ее сменили, фасад прекрасно смотрится, электрику поменяли. Но система новая, поэтому есть и минусы. Так, в капитальный ремонт не вошли водоотведение, канализация, балконные плиты. Дома должны реально капитально ремонтироваться, а не только три позиции».

Однако с 2017 года работа над ошибками, вроде бы, сделана. В прошлом году в программу включалось всего три вида работ - фасад, кровля и электрика. И такое ограничение вызвало целый шквал возмущения туляков. Но в краткосрочную программу капремонта на 2017 год снова войдут работы по замене системы водоснабжения, водоотведения, а к ремонту фасадов добавится и реставрация балконов. Однако и при таком раскладе, вопросы у жителей возникают.

«У нас хорошая крыша, а нам её включили, стоит 1 миллион 600 тысяч. Мы крышу недавно отремонтировали. Как заменить ее на другие виды, ведь дом затапливает на метр?» - интересуется Вячеслав Репринцев.

Специалист по связям с общественностью Фонда капитального ремонта Тульской области Татьяна Комарова ответила, что «нужно делать это заранее. Вот сейчас будет формироваться краткосрочная программа на 2018-2019 годы, значит органы местного самоуправления должны выйти, обследовать и составить акт о том, что кровлю делать не нужно, но нужно водоотведение».














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