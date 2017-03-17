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17.03.2017 16:05 Для туляков провели День открытых дверей по капремонту Вести-Тула





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По словам Сергея Федонина, «крыша была дырявая десятки лет, ее сменили, фасад прекрасно смотрится, электрику поменяли. Но система новая, поэтому есть и минусы. Так, в капитальный ремонт не вошли водоотведение, канализация, балконные плиты. Дома должны реально капитально ремонтироваться, а не только три позиции».



Однако с 2017 года работа над ошибками, вроде бы, сделана. В прошлом году в программу включалось всего три вида работ - фасад, кровля и электрика. И такое ограничение вызвало целый шквал возмущения туляков. Но в краткосрочную программу капремонта на 2017 год снова войдут работы по замене системы водоснабжения, водоотведения, а к ремонту фасадов добавится и реставрация балконов. Однако и при таком раскладе, вопросы у жителей возникают.



«У нас хорошая крыша, а нам её включили, стоит 1 миллион 600 тысяч. Мы крышу недавно отремонтировали. Как заменить ее на другие виды, ведь дом затапливает на метр?» - интересуется Вячеслав Репринцев.



Специалист по связям с общественностью Фонда капитального ремонта Тульской области Татьяна Комарова ответила, что «нужно делать это заранее. Вот сейчас будет формироваться краткосрочная программа на 2018-2019 годы, значит органы местного самоуправления должны выйти, обследовать и составить акт о том, что кровлю делать не нужно, но нужно водоотведение».



В Туле тонкости капремонта жителям объяснили в новой любопытной форме. На улице Мира 17 марта 2017 года прошел так называемый День открытых дверей в доме, где в минувшем году проводился капремонт. Собрались представители Фонда капремонта, жители домов, где работы только будут проводиться, и собственники квартир обновленного дома.По словам Сергея Федонина, «крыша была дырявая десятки лет, ее сменили, фасад прекрасно смотрится, электрику поменяли. Но система новая, поэтому есть и минусы. Так, в капитальный ремонт не вошли водоотведение, канализация, балконные плиты. Дома должны реально капитально ремонтироваться, а не только три позиции».Однако с 2017 года работа над ошибками, вроде бы, сделана. В прошлом году в программу включалось всего три вида работ - фасад, кровля и электрика. И такое ограничение вызвало целый шквал возмущения туляков. Но в краткосрочную программу капремонта на 2017 год снова войдут работы по замене системы водоснабжения, водоотведения, а к ремонту фасадов добавится и реставрация балконов. Однако и при таком раскладе, вопросы у жителей возникают.«У нас хорошая крыша, а нам её включили, стоит 1 миллион 600 тысяч. Мы крышу недавно отремонтировали. Как заменить ее на другие виды, ведь дом затапливает на метр?» - интересуется Вячеслав Репринцев.Специалист по связям с общественностью Фонда капитального ремонта Тульской области Татьяна Комарова ответила, что «нужно делать это заранее. Вот сейчас будет формироваться краткосрочная программа на 2018-2019 годы, значит органы местного самоуправления должны выйти, обследовать и составить акт о том, что кровлю делать не нужно, но нужно водоотведение».







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