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НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 12:58 В Тульской областной больнице подсчитали количество больных
Вести-Тула

В Тульской областной больнице подсчитали количество больных

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Врачи Тульской областной клинической больницы сегодня подвели итоги своей работы за минувший год. За этот период доля поступивших больных по экстренным показаниям выросла на 5 процентов. Всего специалистами областной больницы было сделано более двухсот выездов в районы.

Выросло число пациентов, нуждающихся в дообследовании. В стационаре учреждения лечение прошли почти 30 тысяч человек. С учетом новых наработок врачами были определены задачи на 2017 год. Их идеи поддержала министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян: «Впечатляющие показатели по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, она качественная и доступная. Увеличилось количество сложных оперативных вмешательств. Это стратегия развития здравоохранения, это серьезный вклад в развитие здравоохранения, в жизни людей».
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