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17.03.2017 12:58 В Тульской областной больнице подсчитали количество больных Вести-Тула





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Выросло число пациентов, нуждающихся в дообследовании. В стационаре учреждения лечение прошли почти 30 тысяч человек. С учетом новых наработок врачами были определены задачи на 2017 год. Их идеи поддержала министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян: «Впечатляющие показатели по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, она качественная и доступная. Увеличилось количество сложных оперативных вмешательств. Это стратегия развития здравоохранения, это серьезный вклад в развитие здравоохранения, в жизни людей».



Врачи Тульской областной клинической больницы сегодня подвели итоги своей работы за минувший год. За этот период доля поступивших больных по экстренным показаниям выросла на 5 процентов. Всего специалистами областной больницы было сделано более двухсот выездов в районы.Выросло число пациентов, нуждающихся в дообследовании. В стационаре учреждения лечение прошли почти 30 тысяч человек. С учетом новых наработок врачами были определены задачи на 2017 год. Их идеи поддержала министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян: «Впечатляющие показатели по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, она качественная и доступная. Увеличилось количество сложных оперативных вмешательств. Это стратегия развития здравоохранения, это серьезный вклад в развитие здравоохранения, в жизни людей».





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