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НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 12:24 Тульские спасатели убедили всех в своей готовности к паводку
Полина Ермолаева

Тульские спасатели убедили всех в своей готовности к паводку

| фото |
Автомобильные гиганты самой разнообразной применимости наводнили улицу Демидовскую с самого утра. Один их вид внушил уверенность, что тульским спасателям по силам справиться с любым природным капризом. На показе были и менее презентабельные на вид, но при этом не менее результативные в работе предметы. К примеру, - эластичная водоналивная дамба, которая одна заменяет собою 150 мешков песка.

Еще один современный аппарат, который позволяет узнать информацию там, где ее в условиях весеннего бездорожья добыть невозможно. «Данный аппарат предназначен для мониторинга паводковой обстановки, разведки ЧС, поисково-спасательных работ. Можем отснять любую точку в радиусе двух километров», - рассказал инженер беспилотных летательных аппаратов Владимир Дорофеев.

Это второй, практический день итоговой проверки. Московское руководство показ сил и средств Тульской области не разочаровал. И профподготовка личного состава, и выполнение всех основных направлений деятельности регионального МЧС - на должном уровне! «Посмотрели силы. Есть понимание и подготовка у всего личного состава. В целом, динамика положительная», - отметил заместитель начальника центрального регионального центра по антитеррористической деятельности и оперативному планированию Денис Сычев.

Несмотря на то, что сегодня в регионе погода решила добавить влажности, прогнозы по паводку оптимистичные. Из-за раннего снега промерзание грунта небольшое, а это главное условие, которое позволяет при таянии уходить воде в землю. Вердикт спасателей – готовность боевая, но чрезвычайных ситуаций они не прогнозируют.













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