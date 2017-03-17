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17.03.2017 11:46 В Туле произошёл всплеск отравлений детей из-за халатности родителей
Вести-Тула

В Туле произошёл всплеск отравлений детей из-за халатности родителей

| фото |
Уксусная кислота, крем для ног, освежитель воздуха и даже жидкость для розжига огня – всё это попробовали на вкус тульские малыши. Только за двое суток в Туле произошло сразу несколько случаев отравления детей лекарствами и токсичными жидкостями, которые оставили взрослые в доступных для них местах.

13 марта трёхлетний малыш дома, пока родители не видели, выпил уксусную кислоту. 14 марта сразу трое детей были доставлены в тульские больницы с отравлениями. Годовалая девочка выпила жидкость для розжига костра. Ещё одна малышка съела шарик гелевого освежителя воздуха. В Ленинском районе трехлетняя девочка съела таблетки для лечения сердца.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «все случаи произошли по недосмотру родителей, в связи с чем Следственное управление призывает родителей быть более осторожными, следить за малышами, не оставлять лекарства, токсические жидкости в доступных местах».
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