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17.03.2017 11:13 В Туле закон оказался на стороне школьного хулигана
Виталий Моторин

В Туле закон оказался на стороне школьного хулигана

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На дисциплину в тульском Центре образования №31 не жаловались никогда, до тех пор, пока здесь пару лет назад не появился новый ученик. И вот уже родители его одноклассников составляют заявления с просьбой о переводе на домашнее обучение. Этих просьб не одна и не две, такое намерение разом высказали около двух десятков семей.

«Дети не могут нормально получать образование, он срывает уроки! Почему у него есть право на образование, а у наших детей нет?» - возмущены родители.

К хамству, отбираемым у одноклассников телефонам и бесконечным выходкам в этом классе уже привыкли, но недавно ситуация перешла все границы - родители начали опасаться за здоровье своих детей.

Приструнить школьного хулигана оказалось не так-то просто. Его семья считается благополучной, а законодательство запрещает учителю даже выгонять его из класса и ограждает от внимания прессы. Имени мальчика нам называть нельзя, показывать ребенка без согласия - тоже.

«Он почувствовал свою безнаказанность и прямо об этом говорит другим детям, которые тоже начинают его поддерживать», - говорит учитель начальных классов Центра образования №31 Надежда Худан.

Прослыть крутым, никого не уважая, в этом возрасте, к сожалению, очень просто. Интернет завален кадрами, где такие же хамоватые юнцы откровенно грубят старшим, издеваются над одноклассниками и легко позволяют себе рукоприкладство по отношению к учителям. Право на образование, несмотря ни на что, у них отобрать никто не может.

Начальник Управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова подтверждает, что «отчислению подлежат лица, достигшие 15-летнего возраста, за неоднократные дисциплинарные проступки и нарушение устава образовательной организации. В данном случае ребенок не достиг этого возраста, но нельзя говорить о том, что меры воздействия не предпринимаются. Все, что продиктовано нам законом, в настоящий момент реализуется».

Причем от этой ситуации ничуть не меньше страдает и сам мальчик, считает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова: «Ему нужна помощь психолога, других специалистов, чтобы он научился правильно, социально адекватно вести себя в коллективе».

Но пройти психологическую экспертизу органы образования могут лишь рекомендовать. Намерена ли мама последовать этой рекомендации, нам выяснить не удалось - она ситуацию не комментирует.

Директор МБУ Центр образования № 31 Сергей Дронов рассказал, что «маме предлагались другие формы обучения ребенка – на дому, форма семейного обучения. Мама эти формы отвергает. Ей нужно, чтобы ребенок находился именно в школе».

В подростковом возрасте, говорят педагоги, может стать еще сложнее. Крайняя мера в таких случаях - вмешательство комиссии по делам несовершеннолетних. Документы на школьного хулигана из Тулы туда уже поступили.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Зареченского округа города Тулы Елена Мурзина сообщила, что «если все члены комиссии проголосуют, то мы имеем возможность выйти в суд с ходатайством о помещении несовершеннолетнего в учебное учреждение закрытого типа».

Все участники этого конфликта надеются, что проблему все еще можно решить воспитательными мерами. Впрочем, родителей других детей ситуация, при которой с 10-летним хулиганом поделать ничего невозможно, устраивать перестала. Они, если ничего не изменится, намерены подать заявление в областную прокуратуру.
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