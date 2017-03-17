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НОВОСТИ | Общество



17.03.2017 10:28 Жители Новогуровского задали губернатору волнующие их вопросы
Олег Масальский

Жители Новогуровского задали губернатору волнующие их вопросы

| фото |
Завод по производству цемента в Новогуровском - по сути, предприятие градообразующее. Со всеми вытекающими последствиями: несет социальную нагрузку порядка 20 миллионов в год на нужды поселка, и вместе с тем для части населения является неким экологическим раздражителем.

А с переводом производства на альтернативное топливо в виде древесной стружки, полученной после переработки отходов, и вовсе некоторые дошли до паники. Однако губернатор поспешил успокоить общественников. «Я с полной уверенностью говорю, что данное предприятие все свои обязательства перед законом РФ выдерживает в нормативной базе. Нарушений по выбросам, по альтернативным добавкам в топливо на сегодняшний момент нет», - сказал Алексей Дюмин.

Об экологии речь зашла уже и на встрече с инициативными жителями поселка. На этот раз - о строительстве очистных сооружений. Новогуровскому они крайне необходимы. Проект уже есть, дело за сметой и финансированием. Областной министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко даже назвала примерные сроки реализации проекта: «два-три года с учетом возможностей финансирования. Если будет дешевле – сделаем быстрее. В программу объект будет включен обязательно».

Однако глава региона уточнил, что сроки, возможно, и сократятся, если поможет местный цементный завод. Губернатор такую возможность не исключил. Еще новогуровцы обратились с рядом вопросов, касающихся медицины, строительства пешеходных дорожек и теплоснабжения. Ряд из них был снят сразу же на месте, остальные будут решены в ближайшее время. Так же глава региона обещал найти спонсора, который поможет с возведением спортивного клуба, а от фонда «Перспектива» - подарить компактную коммунальную технику.

А в заключении Алексей Дюмин подчеркнул, что многое зависит от самих жителей и попросил быть более инициативными и принимать участие в жизни поселка.
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