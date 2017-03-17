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17.03.2017 09:38 В Тульском кулинарном техникуме прошёл День открытых дверей Вести-Тула





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Особое место в этом деле отводится карвингу - вырезанию из овощей и фруктов. Присмотритесь к этим цветам - все они сделаны из свежего картофеля с добавлением пищевых красителей. Выглядят же словно натуральные фиалки. А вот и целый букет представлен на этом стенде.



Также здесь можно было усовершенствовать свое мастерство в приготовлении и раскатывании теста, в изготовлении из него булочек забавных форм. А здесь представлены варианты сервировки стола. Зачем столько приборов? На каждый случай. Есть здесь для рыбы, для арбуза, для тортов. Работу с пищевой мастикой кулинары называют ювелирной. Малейшее неточное движение - и украшение для пирожных можно испортить.



На мастер-классах побывали дети из тульских школ, все, кто в будущем мечтает связать свою жизнь с профессией кондитера или хотя бы познакомиться с ней и сделать свой выбор.



Повар-кондитер входит в топ-50 самых востребованных профессий, не только в Тульской области, но и во всей России. В ходе дня открытых дверей в Техникуме технологий пищевых производств 16 марта 2017 года студенты показывали, как из продуктов можно сделать настоящее произведение искусства.Особое место в этом деле отводится карвингу - вырезанию из овощей и фруктов. Присмотритесь к этим цветам - все они сделаны из свежего картофеля с добавлением пищевых красителей. Выглядят же словно натуральные фиалки. А вот и целый букет представлен на этом стенде.Также здесь можно было усовершенствовать свое мастерство в приготовлении и раскатывании теста, в изготовлении из него булочек забавных форм. А здесь представлены варианты сервировки стола. Зачем столько приборов? На каждый случай. Есть здесь для рыбы, для арбуза, для тортов. Работу с пищевой мастикой кулинары называют ювелирной. Малейшее неточное движение - и украшение для пирожных можно испортить.На мастер-классах побывали дети из тульских школ, все, кто в будущем мечтает связать свою жизнь с профессией кондитера или хотя бы познакомиться с ней и сделать свой выбор.







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