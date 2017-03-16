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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 18:26 Историю героев ВОВ тульским школьникам напомнят баннеры
Вести-Тула

Историю героев ВОВ тульским школьникам напомнят баннеры

| фото |
Сегодня впервые в Туле стартовала региональная акция, в рамках которой в школах появятся баннеры с именами героев Великой Отечественной войны. На стендах размещены фотографии людей, которые своими подвигами приближали нашу родину к победе над фашизмом. Первый баннер был подарен тульскому центру образования №1. Здесь собрана военная история о женщинах-Героях Советского Союза. В их числе - снайперы, летчицы, партизаны.

Депутат Тульской областной думы Денис Бычков рассказал, что «март - женский месяц, поэтому мартовскую часть подготовки к Дню Победы мы решили посвятить женщинам-Героям Советского Союза. Материалы подготовили ребята с исторического факультета, мы их представили в виде баннера. В апреле мужчины-герои будут представлены на баннерах».

Всего планируется охватить около полусотни школ в разных муниципалитетах. Также в рамках акции студенты Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого проводят со школьниками познавательные лекции, рассказывая захватывающие моменты военного времени.

«Мария Павлова – уроженка Алексинского района. Была снайпером, расстреляла очень много фашистов. Таких людей в стране было очень много, поэтому мы должны ими гордиться и знать историю», - рассказала студентка 4 курса ТГПУ Дарья Нехаева.
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