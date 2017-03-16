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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 17:09 Более 90 тысяч вопросов жителей Тульской области удалось решить по телефону
Вести-Тула

Более 90 тысяч вопросов жителей Тульской области удалось решить по телефону

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Около трёх с половиной миллионов звонков принял контакт-центр правительства региона за неполные два года своего существования. И число их растет - за 2016 год уже около 1 миллиона 600 тысяч обращений. Большинство интересуется, как записаться к врачу, узнать, когда подойдет очередь в детский сад, кто-то жалуется на разбитые дороги. Более 96 тысяч звонков поступило по телефону доверия губернатора.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам отрытого управления Тульской области Ярослава Ракова, «в 2016 году 94% обратившихся к нам, а это более 91 тысячи человек, получили квалифицированную консультацию, либо решение вопроса, либо перевод на муниципалитет в рамках телефонного звонка. И только 5134 звонка мы зарегистрировали для дальнейшей проработки, то есть вопросы были настолько сложны, что нельзя было решить в рамках телефонного звонка».

В 2017 году к системе единого мобильного телефона - когда звонок переадресовывается на личные телефоны глав муниципалитетов - присоединятся и органы исполнительной власти региона. Продолжит работать и мобильная приемная правительства - передвижной комплекс, позволяющий вести видеоприём в отдалённых уголках области. Кроме того, во втором квартале 2017 года возможности для видеосвязи расширятся.

«Нами созданы технические возможности для проведения видеоприёмов во всех сельских поселениях региона, - сообщила начальник управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан Тульской области Татьяна Доморникова. – Жителю для обращения к руководителям не нужно будет тратить время и деньги на поездку в областной центр. По видеосвязи прием может быть осуществлен из администрации любого сельского поселения».
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