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16.03.2017 16:23 Борцы с экономическими преступлениями отмечают 80-летие образования подразделения Вести-Тула





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Он отметил, что «все эти годы служба оставалась одной из самых значимых в системе МВД. Это не просто борьба с экономическими преступлениями – это борьба за экономическую безопасность России».



Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции полиции сегодня принимают поздравления в честь 80-летия со дня образования подразделения. Туляков, которые борются в нашем регионе с коррупцией и стоят на страже экономической безопасности, поздравил начальник регионального УМВД Сергей Галкин.Он отметил, что «все эти годы служба оставалась одной из самых значимых в системе МВД. Это не просто борьба с экономическими преступлениями – это борьба за экономическую безопасность России».





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