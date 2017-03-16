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16.03.2017 16:01 В Туле торговцы алкоголем не доплатили более 300 миллионов рублей налогов Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «по версии следствия, в 2015 году руководители предприятия совершили уклонение от уплаты налогов, занизив сумму авансового акцизного платежа. Общая сумма не поступивших в бюджет налогов составила более 338 миллионов рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления, расследование дела продолжается».



Более трёхсот миллионов рублей налогов не досчитались в казне от тульской фирмы, торгующей алкоголем. По информации регионального Следственного комитета, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «по версии следствия, в 2015 году руководители предприятия совершили уклонение от уплаты налогов, занизив сумму авансового акцизного платежа. Общая сумма не поступивших в бюджет налогов составила более 338 миллионов рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления, расследование дела продолжается».







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