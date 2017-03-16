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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 12:42 Фронтовик из Тулы Василий Корольков награждён медалью маршала Василевского
Вести-Тула

Фронтовик из Тулы Василий Корольков награждён медалью маршала Василевского

| фото |
В Москве начались первые репетиции парада Победы. Главные мероприятия страны пройдут 9 мая на Красной Площади столицы. Туляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Никифорович Корольков был участником первого парада Победы. А недавно ему вручили памятную награду – медаль маршала Советского Союза Александра Василевского.

Она стала по-особенному дорогой для фронтовика, ведь в годы войны он встречался со знаменитым полководцем. Это произошло в марте 1945 года в местечке Курляндия примерно в 200 километрах от Риги. Тогда Корольков был командиром орудия 29-й Гвардейской стрелковой дивизии. Перед бойцами стояла задача разгромить так называемую «курляндскую группировку» и выйти на Берлин.

Василий Никифорович вспоминает: «Меня вызывают и говорят одеться по форме – будете маршала Василевского охранять. Почистили пушку, коней, сами приготовились и выдвинулись в район, где была землянка Василевского. Старались не подходить к нему близко, не надоедать. Считаю, что это один из скромнейших и культурных маршалов Советского Союза».
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