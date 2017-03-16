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16.03.2017 12:33 Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Тульском кремле Вести-Тула





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Особенно тесные, партнерские связи у оружейной столицы сложились с Керчью, с которой разрабатываются совместные проекты в хозяйственной, коммунальной, культурной и туристской сферах. 18 марта 2014 года полуостров официально вошёл в состав Российской Федерации.



В Туле отмечать годовщину воссоединения Крыма с нашей страной будут в субботу, 18 марта, специальной праздничной программой на территории Тульского кремля. Гостей ждет солдатская каша, фото с «вежливыми людьми», танцевальный флэш-моб «Севастопольский вальс», концерт победительницы шоу «Голос» Александры Воробьевой. Начало в 17.00.





16 марта 2017 года – третья годовщина референдума в Крыму, подтвердившего желание жителей полуострова вернуться в состав России. Туляки с энтузиазмом восприняли решение крымчан и севастопольцев и оказывают разного рода поддержку обоим регионам.Особенно тесные, партнерские связи у оружейной столицы сложились с Керчью, с которой разрабатываются совместные проекты в хозяйственной, коммунальной, культурной и туристской сферах. 18 марта 2014 года полуостров официально вошёл в состав Российской Федерации.В Туле отмечать годовщину воссоединения Крыма с нашей страной будут в субботу, 18 марта, специальной праздничной программой на территории Тульского кремля. Гостей ждет солдатская каша, фото с «вежливыми людьми», танцевальный флэш-моб «Севастопольский вальс», концерт победительницы шоу «Голос» Александры Воробьевой. Начало в 17.00.

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