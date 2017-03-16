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16.03.2017 11:51 Полицейские вернули иконы, украденные из храма посёлка Петелино Алина Фурсенко





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Это январские кадры, тогда отец Иоанн только узнал, что важная пропажа отыскалась. Сегодня буря эмоций утихла - вора, заставившего прихожан поволноваться, здесь давно простили. «У меня с первого дня не было зла, человек заблудился, 26 лет парню, как это можно было украсть и сдать по паспорту своей жены. Понятно, что человек неопытный, мне бы не хотелось, чтобы он сломался. Пусть извлечет урок - мое самое задушевное пожелание, чтоб человек исправился и понял», - рассуждает отец Иоанн.



Он вспоминает, что прощения у священника виновник преступления уже просил на следственном эксперименте. Незадачливого вора нашли буквально за несколько дней - он выдал себя сам, сдав святыни в антикварные магазины и оставив паспортные данные жены.



По словам заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Тульской области Павла тарасютина, «в ходе проделанной работы было установлено, что иконы находятся на территории Москвы. Далее при проведении мероприятий были установлены лица, причастные к совершению данного преступления».



Полицейские, как водится, немногословны, однако сработали оперативники быстро и слаженно - именно за это сегодня священнослужители наградили их благодарностями епархии. Найти иконы удалось за 10 дней, но больше двух месяцев потребовалось на проведение всех необходимых экспертиз. К счастью, почти дюжина старинных икон общей стоимостью порядка миллиона рублей (самая дорогая из которых оценена в 100 тысяч) не пострадала.



Как рассказал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, «в ходе следствия и проведенных исследований и экспертиз, выяснилось, что одна из икон представляет особую историческую и культурную ценность - икона Казанской Божьей матери в серебряном окладе. Сегодня все следственные действия проведены и мы приняли решение возвратить их в храм, где им и настоящее место».



Так что сегодня иконы возвращаются домой, в петелинский храм, там, где их стоимость измеряется не в рублях, а в чудотворной силе. И теперь, надеется настоятель, возвращаются они насовсем.



Бережно, аккуратно, как младенца на руки отец Иоанн берет иконы, которые за последнее время побывали в руках куда менее надежных - сначала у вора, потом у старьевщиков. Теперь дюжина образов вернется на свое место в храме святых преподобных чудотворцев Космы и Дамиана в поселке Петелино, где еще недавно на месте украденных святынь сиротливо торчали гвозди.Это январские кадры, тогда отец Иоанн только узнал, что важная пропажа отыскалась. Сегодня буря эмоций утихла - вора, заставившего прихожан поволноваться, здесь давно простили. «У меня с первого дня не было зла, человек заблудился, 26 лет парню, как это можно было украсть и сдать по паспорту своей жены. Понятно, что человек неопытный, мне бы не хотелось, чтобы он сломался. Пусть извлечет урок - мое самое задушевное пожелание, чтоб человек исправился и понял», - рассуждает отец Иоанн.Он вспоминает, что прощения у священника виновник преступления уже просил на следственном эксперименте. Незадачливого вора нашли буквально за несколько дней - он выдал себя сам, сдав святыни в антикварные магазины и оставив паспортные данные жены.По словам заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Тульской области Павла тарасютина, «в ходе проделанной работы было установлено, что иконы находятся на территории Москвы. Далее при проведении мероприятий были установлены лица, причастные к совершению данного преступления».Полицейские, как водится, немногословны, однако сработали оперативники быстро и слаженно - именно за это сегодня священнослужители наградили их благодарностями епархии. Найти иконы удалось за 10 дней, но больше двух месяцев потребовалось на проведение всех необходимых экспертиз. К счастью, почти дюжина старинных икон общей стоимостью порядка миллиона рублей (самая дорогая из которых оценена в 100 тысяч) не пострадала.Как рассказал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, «в ходе следствия и проведенных исследований и экспертиз, выяснилось, что одна из икон представляет особую историческую и культурную ценность - икона Казанской Божьей матери в серебряном окладе. Сегодня все следственные действия проведены и мы приняли решение возвратить их в храм, где им и настоящее место».Так что сегодня иконы возвращаются домой, в петелинский храм, там, где их стоимость измеряется не в рублях, а в чудотворной силе. И теперь, надеется настоятель, возвращаются они насовсем.





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