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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 11:35 Роспотребнадзор помог тулякам отсудить 50 тысяч рублей у интернет-магазинов
Виктория Живейнова

Роспотребнадзор помог тулякам отсудить 50 тысяч рублей у интернет-магазинов

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Дарья Бегдаш уже больше года совершает покупки в интернете. На качество товаров особо не жалуется, но прежде, чем обратиться ко Всемирной паутине, тщательно изучает сайты. «Если обращать внимание на продавца, на количество отзывов конкретного товара, на фотографии, сделанные покупателями, то почти всегда удается получить то, на что ты рассчитывал», - говорит Дарья.

«Цыганская почта» в этом случае - только помощник. Не стоит доверять малоизвестным сайтам. И воспользуйтесь телефоном «горячей линии» продавца, обратная связь с которым обязательно должна быть. Если продавец достойный, а покупки пришли с браком, обратитесь сначала к нему. Нет ответа, спор, конфликт - помогут в Роспотребнадзоре.

Как рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской области Надежда Андрианова, «в прошлом году у нас было пять исковых заявлений в защиту граждан по поводу дистанционной торговли. Около 50 тысяч рублей было присуждено гражданам».

В 2016 году объем покупок в иностранных магазинах россиянами увеличился почти в два раза в сравнении с предыдущим годом. Соответственно, растет и количество жалоб. На первом месте среди обращений - задержка доставки товара, на втором - несоответствие заявленному качеству, на третьем - невозможность возврата.

Больше всего нареканий у туляков вызывают мобильные телефоны. При вас устройство не включат, основные функции не продемонстрируют. Вот и получается, что покупка во Всемирной паутине больше похожа на игру в лотерею - всегда связана с риском, только вот оправдан ли он...
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