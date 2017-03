НОВОСТИ | Общество







16.03.2017 17:53 Новый телеканал Spike стал доступен абонентам «Ростелекома»





Телеканал Spike предложит абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» лучшие мировые телесериалы, заслужившие любовь и признание во всем мире, такие хиты как «Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки» и другие. Также зрителей ждут эксклюзивные премьеры, среди которых исторический сериал «Медичи» с Дастином Хоффманом в главной роли, остросюжетный телесериал «Игрок» с Уэсли Снайпсом, триллер «Джек Айриш» с Гаем Пирсом. На канале можно увидеть увлекательные документальные реалити-шоу собственного производства, среди которых «Мастер тату» о работе тату-мастеров.



Елена Бальмонт, вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Украине, странах СНГ и Балтии, так прокомментировала соглашение: «Я рада, что абоненты «Ростелекома», одного из ведущих российских операторов связи и нашего постоянного партнера, одни из первых смогут оценить новый телеканал. Я уверена, что Spike станет настоящим подарком для ценителей качественного контента и будет востребован аудиторией, ведь канал предлагает российским зрителям только лучшие сериалы и шоу, которые были выбраны специально для них».



«Телеканал Spike уже завоевал преданную аудиторию во многих странах мира и теперь в качественном дубляже доступен российским зрителям. Зрители выбирают этот канал за гармоничное программирование, которое соединяет культовые и самые современные сериалы, отличное кино и документальные реалити-шоу. Уверен, что просмотр телеканала Spike подарит удовольствие всем, кто хочет быть в курсе развития событий в самых нашумевших сериалах мира», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.



C появлением Spike и Spike HD абонентам «Интерактивного ТВ» будут доступны 17 телеканалов портфолио VIMN: MTV Россия, MTV HD, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Live HD, VH1 Classic, VH1 European, Nickelodeon, Nick Jr., Nickelodeon HD, Paramount Comedy, Paramount Comedy HD, Paramount Channel, Paramount Channel HD.



«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, вернуться к началу программы или к архиву передач за последние 72 часа. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.



Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV).

Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.





SPIKE – это телеканал для зрителей, которые ценят качественные и современные сериалы, фильмы и шоу, и кому интересны противоречивые и харизматичные персонажи. Основу библиотеки SPIKE составляют премиальные телесериалы, заслужившие любовь зрителей и уважение критиков во всем мире. Среди них общепризнанные хиты «Шерлок», «Фарго» и «Острые козырьки», культовые сериалы, уже хорошо известные телезрителям – «Форс-Мажоры» и «Остаться в живых», а также современные сериалы, набирающие популярность среди российской аудитории, такие как «Мистер робот» и «Королевство».

Каждый месяц зрители SPIKE смогут увидеть эксклюзивные премьеры мировых новинок, а также документальные реалити-шоу собственного производства – «Мастер тату» о работе тату-мастеров и программа «Облава на прораба» об «охоте» на недобросовестных работников.



Поклонников мирового кино ждут культовые блокбастеры, среди которых «Неудержимые», «Терминатор», а также новинки кинопроката, такие как «Омерзительная восьмёрка» и другие.



Viacom International Media Networks (VIMN), подразделение Viacom Inc. (NASDAQ: VIA, VIAB) — лидирующая медиагруппа, владеющая ведущими мировыми развлекательными брендами. Портфолио компании включает в себя множество самых популярных в мире мультимедийных развлекательных телеканалов, среди которых MTV, MTV LIVE HD, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel и др.



Открытое в начале 2011 года московское представительство Viacom International Media Networks занимается развитием бизнеса в России, Украине, странах СНГ и Балтии по ключевым направлениям: дистрибуция каналов, распространение цифрового контента, лицензирование потребительской продукции и другие. На сегодняшний день Viacom представляет в России 12 каналов из своей обширной линейки: Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., MTV Россия, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 European, VH1 Classic, Paramount Comedy, Paramount Channel.



Аудитория брендов Viacom по всему миру составляет более 600 млн домохозяйств в 180 странах и территориях на 40 языках, которые они охватывают с помощью более 200 телевизионных каналов с локализованной программной политикой и управлением, и более 550 цифровых медийных проектов. За информацией обращайтесь на сайт www.vimn.ru. Следите за новостями от Viacom на официальном блоге blog.viacom.com и в Твиттере www.twitter.com/Viacom







