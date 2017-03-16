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16.03.2017 10:31 Медсестра ваныкинской больницы заживо «похоронила» пациентку Алина Фурсенко





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«Я не очень впечатлительный – позвонил жене. Трубку она не взяла. По телефону, указанному в визитке, сказали, чтобы не сомневался - обязательно умерла. Спросил, откуда информация – молчат. Потом жена ответила», - рассказывает Сергей. Сергей Акимов от испуга оправился, а вот его супруга, едва вернувшись из больницы, отправилась туда снова - переволновалась от известия о своей якобы кончине: приезжала скорая, скакало давление.



Как получилась такая, мягко говоря, неприятная путаница, и главное - как попал в руки сотрудников ритуального агентства их адрес, супруги начали выяснять и обратились в прокуратуру. Как сообщила старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова, «в этом лечебном учреждении находилась на лечении женщина с аналогичной фамилией, которая умерла в начале января 2017 года. В ходе проверки было установлено, что данные о смерти в ритуальное учреждение были направлены СМС-сообщением старшей медсестрой приемного отделения городской клинической больницы».



Информация дана была, подозревают прокуроры, небезвозмездно: негласно существует даже свой прейскурант - порядка 5 тысяч рублей за человека. И договориться с медиками ритуальные агентства пытаются активно, действуя, как правило, через младший медперсонал. Так получилось и в ваныкинской больнице.



Главный врач медицинского учреждения Ирина Рублевская говорит, что с ней «не пытались договориться ритуальные агентства, но, судя по всему, пытались договориться с некоторыми сотрудниками. Человеческий фактор исключить невозможно, когда сотрудников больницы 2300. Мы получили предписание, согласно которому сотруднику было вынесено дисциплинарное взыскание и расторгнут трудовой договор».



Виновные в конкретном случае наказаны, но получается, что наказана старшая медсестра за то, что перепутала адреса, в другом случае об утечке частной информации никто бы и не узнал. А сколько таких вот утечек происходит в тульских больницах каждый день - это, пожалуй, тема для отдельной прокурорской проверки.



Страшно увидеть свое имя и подпись «умерла». Неудивительно, что тулячка, которую по ошибке едва не похоронили, не хочет называть имя и скрывает лицо. В конце декабря она попала в кардиологию и уже вроде бы готовилась к выписке, когда ее муж Сергей Акимов обнаружил на своей двери записку, в которой значилось: ваша жена умерла, можем помочь с организацией похорон. И визитка с 10%-й скидкой.«Я не очень впечатлительный – позвонил жене. Трубку она не взяла. По телефону, указанному в визитке, сказали, чтобы не сомневался - обязательно умерла. Спросил, откуда информация – молчат. Потом жена ответила», - рассказывает Сергей. Сергей Акимов от испуга оправился, а вот его супруга, едва вернувшись из больницы, отправилась туда снова - переволновалась от известия о своей якобы кончине: приезжала скорая, скакало давление.Как получилась такая, мягко говоря, неприятная путаница, и главное - как попал в руки сотрудников ритуального агентства их адрес, супруги начали выяснять и обратились в прокуратуру. Как сообщила старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова, «в этом лечебном учреждении находилась на лечении женщина с аналогичной фамилией, которая умерла в начале января 2017 года. В ходе проверки было установлено, что данные о смерти в ритуальное учреждение были направлены СМС-сообщением старшей медсестрой приемного отделения городской клинической больницы».Информация дана была, подозревают прокуроры, небезвозмездно: негласно существует даже свой прейскурант - порядка 5 тысяч рублей за человека. И договориться с медиками ритуальные агентства пытаются активно, действуя, как правило, через младший медперсонал. Так получилось и в ваныкинской больнице.Главный врач медицинского учреждения Ирина Рублевская говорит, что с ней «не пытались договориться ритуальные агентства, но, судя по всему, пытались договориться с некоторыми сотрудниками. Человеческий фактор исключить невозможно, когда сотрудников больницы 2300. Мы получили предписание, согласно которому сотруднику было вынесено дисциплинарное взыскание и расторгнут трудовой договор».Виновные в конкретном случае наказаны, но получается, что наказана старшая медсестра за то, что перепутала адреса, в другом случае об утечке частной информации никто бы и не узнал. А сколько таких вот утечек происходит в тульских больницах каждый день - это, пожалуй, тема для отдельной прокурорской проверки.





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