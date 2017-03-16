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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 10:05 Как будет развиваться ЖКХ после Тульского жилищного форума?
Олег Масальский

Второй тульский жилищный форум

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Сегодня даже ребенок понимает, что жить лучше в благоустроенном дворе, отремонтированном доме. А для комфорта не мешало бы побольше парковок и детских площадок. Как взрослым воплотить все это в жизнь, как раз и обсуждали на площадках Второго тульского жилищного форума.

Сегодня технологии позволяют добиться минимального потребления энергоресурсов, использования недорогих и долговечных материалов при ремонте и даже сделать общение собственника с коммунальщиками интерактивным. Все это увидел и глава региона на выставке форума. Но вот парадокс. Почему при всем таком разнообразии сегодня сфера ЖКХ остается одной из проблемных?

По словам губернатора Алексея Дюмина, «это и ветхий жилищный фонд, и изношенность коммуникаций, качество воды. Хотелось бы в этой отрасли навести побыстрее порядок. Считаю, что руководители управляющих компаний сами понимают свои болевые точки и видят, как пересмотреть подходы».

Однако в регионе за последние годы проблемных точек стало меньше. Помогают в этом и всевозможные программы, такие как «Народный бюджет». Пусть и за наши средства, но ремонтируются капитально дома. А сейчас власти намерены привлечь больше инвестиций в коммунальную сферу. Например, за счет государственно-частного партнерства в муниципалитетах меняются теплосети, строятся котельные. Контроль за работой жилищников со стороны общественности стал более взыскательным. Политические партии тоже реализуют свои проекты в ЖКХ.

Как рассказал секретарь Тульского регионального отделения «Единой России» Николая Воробьёва, «наряду с давно известными жителям нашей области партийными проектами «Народный контроль ЖКХ», «Доступная среда» вводится новый партийный проект «Городская среда».

В этом году дворы и городские территории действительно могут стать более благоустроенными. Ведь Тульская область вошла в федеральную программу, по которой получит дополнительные средства. А вот на что их потратить - будут решать только сами жители. Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области Михаил Глухов предложил, «чтобы общественное обсуждение проходило с участием жителей, арендаторов и собственников земель, прилегающих к этим территориям, школьников».

В общем, во что выльется реализация федеральной программы «Благоустроенный город», зависит в большей степени от самих жителей Тульской области. В регионе уже запущена волна общедомовых собраний. От туляков ждут конкретных предложений и участия на всех стадиях, начиная от проекта и заканчивая составлением смет и приемкой работ. И стоит быть максимально активными, ведь программа рассчитана только до 2020 года.













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