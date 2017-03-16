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16.03.2017 09:34 Приставы зажгли в Туле «Хрустальные звёздочки» Вести-Тула





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Участникам конкурса от 7 до 17 лет. Они читают стихи, играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. Наши юные земляки уже несколько раз становились призерами всероссийского этапа. По словам руководителя УФССП России по Тульской области Закира Муратова, «в первую очередь, это возможность детям наших сотрудников показать себя, свои таланты, получить дальнейшее развитие в творческой деятельности. Финалисты участвуют в различных всероссийских конкурсах».



В Туле зажглись «Хрустальные звездочки». Так называют участников всероссийского творческого конкурса среди детей государственных служащих и работников Управления Федеральной службы судебных приставов Тульской области. Региональный этап «Хрустальные звездочки – 2017» состоялся в Туле в девятый раз.Участникам конкурса от 7 до 17 лет. Они читают стихи, играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. Наши юные земляки уже несколько раз становились призерами всероссийского этапа. По словам руководителя УФССП России по Тульской области Закира Муратова, «в первую очередь, это возможность детям наших сотрудников показать себя, свои таланты, получить дальнейшее развитие в творческой деятельности. Финалисты участвуют в различных всероссийских конкурсах».





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