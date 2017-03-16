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НОВОСТИ | Общество



16.03.2017 09:34 Приставы зажгли в Туле «Хрустальные звёздочки»
Вести-Тула

Приставы зажгли в Туле «Хрустальные звёздочки»

| фото |
В Туле зажглись «Хрустальные звездочки». Так называют участников всероссийского творческого конкурса среди детей государственных служащих и работников Управления Федеральной службы судебных приставов Тульской области. Региональный этап «Хрустальные звездочки – 2017» состоялся в Туле в девятый раз.

Участникам конкурса от 7 до 17 лет. Они читают стихи, играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. Наши юные земляки уже несколько раз становились призерами всероссийского этапа. По словам руководителя УФССП России по Тульской области Закира Муратова, «в первую очередь, это возможность детям наших сотрудников показать себя, свои таланты, получить дальнейшее развитие в творческой деятельности. Финалисты участвуют в различных всероссийских конкурсах».
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