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15.03.2017 18:10 Собственник недостроя в Алексине, где девочка упала в шахту лифта, пойдёт под суд
Вести-Тула



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В Тульской области будут судить собственника строительной площадки в Алексине, на территории которой была травмирована 12-летняя девочка. Это произошло в декабре 2016 года. Компания подростков смогла беспрепятственно попасть на недостроенный объект и подняться на высоту шестого этажа. Одна из девочек не удержала равновесие и упала в шахту лифта. По оценке врачей, она получила тяжкий вред здоровью.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора ООО. Было установлено, что обвиняемый не соблюдал необходимые строительные нормы, а именно – не обеспечил надлежащую консервацию недостроенного 9-этажного дома в Алексине».
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