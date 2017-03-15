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15.03.2017 17:07 Изделия из бересты вновь набирают популярность Елена Панова





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«На севере немного другие сорта берез растут. На них мало черных наростов, что больше характерно для нашего региона, - рассказывает Елена Сумарокова. - Северные районы позволяют снять бересту большим пластом, из которого можно нарезать длинные полоски. Иногда даже снимали бересту отдельно винтом по стволу дерева».



Береста - материал очень пластичный. Полоски не трескаются и не ломаются. Она тянется как кожа. Поэтому и геометрические формы из бересты можно сплести самые разнообразные: круглые, квадратные, с краями ровными или треугольными. Технология плетения довольно простая, а вот подготовка к работе времени занимает много. Для начала бересту следует расслоить. Это самое сложное. Потом вымыть, просушить, дать распрямиться. Берестяные изделия наши предки любили за практичность и долговечность. Как рассказала Елена Сумарокова, «кроме того, что береста водоотталкивающая, ею даже выстилали лодки внутри, много делали посуды, хранили в берестяных туесах масло, крупу».



Современные мастера пошли дальше. Из бересты стали делать не только традиционные бытовые предметы, но и художественные произведения. Татьяна Емельянова со своими учениками создает берестяные картины. Оказывается, этот материал обладает еще и богатой цветовой палитрой. От всевозможных оттенков белого до розового и даже фиолетового.



«Чтобы добыть редкий фиолетовый цвет, нужно дереву полежать где-то год вместе с берестой. Древесина сгниет и свой сизый, сиреневый цвет передаст бересте», - делится секретами Татьяна Емельянова.



Нарисовать берестой можно практически, что угодно: храмы, пейзажи, виды Ясной Поляны. Один из учеников Татьяны - Андрей Мелехин пошел еще дальше и начал делать из бересты портреты.



Мастера говорят, что в последнее время интерес к народным промыслам очень вырос. Особенно к тем, в которых используются природные материалы. И в быту люди постепенно начинают использовать предметы, сделанные, в том числе, и из бересты.



Впервые Елена Сумарокова взяла в руки бересту лет 20 назад и буквально влюбилась в этот материал. Да так, что даже специально ездила на родину берестяного промысла в Вологду и Великий Устюг, чтобы получить там профессиональное образование. В Тульской губернии исторически из бересты плели мало, а вот жители севера не представляли своего быта без берестяной посуды, в лес ходили с туесами для грибов и ягод.«На севере немного другие сорта берез растут. На них мало черных наростов, что больше характерно для нашего региона, - рассказывает Елена Сумарокова. - Северные районы позволяют снять бересту большим пластом, из которого можно нарезать длинные полоски. Иногда даже снимали бересту отдельно винтом по стволу дерева».Береста - материал очень пластичный. Полоски не трескаются и не ломаются. Она тянется как кожа. Поэтому и геометрические формы из бересты можно сплести самые разнообразные: круглые, квадратные, с краями ровными или треугольными. Технология плетения довольно простая, а вот подготовка к работе времени занимает много. Для начала бересту следует расслоить. Это самое сложное. Потом вымыть, просушить, дать распрямиться. Берестяные изделия наши предки любили за практичность и долговечность. Как рассказала Елена Сумарокова, «кроме того, что береста водоотталкивающая, ею даже выстилали лодки внутри, много делали посуды, хранили в берестяных туесах масло, крупу».Современные мастера пошли дальше. Из бересты стали делать не только традиционные бытовые предметы, но и художественные произведения. Татьяна Емельянова со своими учениками создает берестяные картины. Оказывается, этот материал обладает еще и богатой цветовой палитрой. От всевозможных оттенков белого до розового и даже фиолетового.«Чтобы добыть редкий фиолетовый цвет, нужно дереву полежать где-то год вместе с берестой. Древесина сгниет и свой сизый, сиреневый цвет передаст бересте», - делится секретами Татьяна Емельянова.Нарисовать берестой можно практически, что угодно: храмы, пейзажи, виды Ясной Поляны. Один из учеников Татьяны - Андрей Мелехин пошел еще дальше и начал делать из бересты портреты.Мастера говорят, что в последнее время интерес к народным промыслам очень вырос. Особенно к тем, в которых используются природные материалы. И в быту люди постепенно начинают использовать предметы, сделанные, в том числе, и из бересты.





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