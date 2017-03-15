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15.03.2017 16:37 Тульские спасатели готовы к любому паводку Вести-Тула





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Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств в составе более 5000 человек и около 2000 единиц техники, четыре беспилотных летательных аппарата, 64 единицы плавательных средств, в том числе силы и средства МЧС – более 2000 человек и более 300 единиц техники. На случай проведения подрывных работ созданы две подрывные команды, имеются запасы взрывчатых веществ 240 килограммов».



Тульские спасатели готовы к любому развитию ситуации с паводком в регионе. Сегодня стартовали двухдневные учения для сотрудников МЧС, в ходе которых прозвучал довольно оптимистичный прогноз ведомства. Несмотря на то, что пока опасаться за подъем воды в водоемах области не приходится, любым природным неприятным изменениям здесь имеется возможность противостоять.Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств в составе более 5000 человек и около 2000 единиц техники, четыре беспилотных летательных аппарата, 64 единицы плавательных средств, в том числе силы и средства МЧС – более 2000 человек и более 300 единиц техники. На случай проведения подрывных работ созданы две подрывные команды, имеются запасы взрывчатых веществ 240 килограммов».





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