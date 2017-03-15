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15.03.2017 16:13 Завершился Второй тульский жилищный форум Вести-Тула





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Цель проводимого мероприятия - не просто собраться и обсудить существующие проблемы, которых в сфере ЖКХ ещё не мало, а выработать конкретные механизмы действий. Одной из центральных тем для обсуждения на дискуссионных площадках стала федеральная программа «Благоустройство городов». Как известно, Тульский регион в неё вошел и получит федеральные средства на преображение тульских дворов, скверов и парков. Теперь дело за самими жителями.



Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «уже в этом году на благоустройство дворовых территорий, парков и скверов будет направлено 440 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального, местного бюджетов. Программа рассчитана до 2022 года. Она позволит значительно улучшить облик городов и посёлков. С 1 апреля инициативные собственники смогут подавать заявки на включение объектов в муниципальные программы. Призываю жителей активно включиться в данную повестку и поучаствовать».



В Туле здании Дворянского собрания завершил свою работу Второй тульский жилищный форум. Эта площадка собрала представителей власти, различных экспертов, общественные и правозащитные организации и, конечно, руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций.Цель проводимого мероприятия - не просто собраться и обсудить существующие проблемы, которых в сфере ЖКХ ещё не мало, а выработать конкретные механизмы действий. Одной из центральных тем для обсуждения на дискуссионных площадках стала федеральная программа «Благоустройство городов». Как известно, Тульский регион в неё вошел и получит федеральные средства на преображение тульских дворов, скверов и парков. Теперь дело за самими жителями.Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «уже в этом году на благоустройство дворовых территорий, парков и скверов будет направлено 440 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального, местного бюджетов. Программа рассчитана до 2022 года. Она позволит значительно улучшить облик городов и посёлков. С 1 апреля инициативные собственники смогут подавать заявки на включение объектов в муниципальные программы. Призываю жителей активно включиться в данную повестку и поучаствовать».





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