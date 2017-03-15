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15.03.2017 15:44 Грипп и ОРВИ в Тульской области пошли в отступление Вести-Тула





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За прошедшую праздничную неделю в области было зарегистрировано 6128 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель ниже эпидемического порога на 20% и на 30% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.



Грипп и ОРВИ отступают. Если на прошлой неделе в связи с высокой заболеваемостью в восьми классах пяти школ Тульской области был приостановлен учебный процесс, то сейчас, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости населения нашего региона снижается.За прошедшую праздничную неделю в области было зарегистрировано 6128 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель ниже эпидемического порога на 20% и на 30% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.

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