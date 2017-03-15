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15.03.2017 12:47 В Туле поставили музыкальную комедию Дунаевского «Белая акация» Вести-Тула





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Знакомые всем мелодии переносят нас в 50-е годы 20 века в Одессу. Китобойная флотилия уходит в плавание, а моряка Костю ждет невеста Лариса и девушка Тоня, о влюбленности которой он даже не догадывается. У невесты во время отсутствия Кости начинается новый роман, а вот Тоня продолжает ждать. И истинная любовь побеждает.



Режиссер решил поставить музыкальную комедию - подобного не было на сцене Тульского драмтеатра много лет. И каждый день - репетиции с заведующей музыкальной частью театра Ларисой Козловой. «Было нелегко, потому что музыка Дунаевского сложная сама по себе гармонией, мелодикой. Вторая трудность в том, что Дунаевский требует особой подготовленности внутреннего слуха актера», - рассказала Козлова.



Песни, музыка, танцы и ничего кроме! На сцене Тульского академического театра драмы состоялась премьера музыкальной комедии «Белая акация» по одноименной знаменитой оперетте с музыкой Исаака Дунаевского.Знакомые всем мелодии переносят нас в 50-е годы 20 века в Одессу. Китобойная флотилия уходит в плавание, а моряка Костю ждет невеста Лариса и девушка Тоня, о влюбленности которой он даже не догадывается. У невесты во время отсутствия Кости начинается новый роман, а вот Тоня продолжает ждать. И истинная любовь побеждает.Режиссер решил поставить музыкальную комедию - подобного не было на сцене Тульского драмтеатра много лет. И каждый день - репетиции с заведующей музыкальной частью театра Ларисой Козловой. «Было нелегко, потому что музыка Дунаевского сложная сама по себе гармонией, мелодикой. Вторая трудность в том, что Дунаевский требует особой подготовленности внутреннего слуха актера», - рассказала Козлова.





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