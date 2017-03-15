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15.03.2017 12:34 В Туле открылся Второй жилищный форум Олег Масальский





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Основная цель этого форума, что называется, сверить часы, а иначе говоря - обмен мнением о текущей ситуации в сфере ЖКХ. Что греха таить, жилищный сектор на сегодня еще далек от идеала, но ситуация выправляется, пусть и не семимильными шагами. Навести порядок в коммунальной сфере на данный момент в регионе помогают ряд программ, инициативные группы собственников. Как раз на тульском форуме власть, эксперты и общественность не просто обсуждают проблему, а пытаются сразу же найти конструктивный способ её решения.



Так же сегодня в рамках форума будут работать две дискуссионные площадки, на которых участники смогут обсудить, как более качественно управлять многоквартирными домами, пути модернизации коммунальной инфраструктуры.

Безусловно, здесь сегодня будет выработан ряд мер и предложений, как сделать нашу с вами жизнь комфортней, а сферу ЖКХ в регионе хотя бы еще на пол-оборота развернуть лицом к людям.



Уже во второй раз в Туле на Жилищном форуме собираются представители власти, эксперты в области ЖКХ, представители общественных и правозащитный организаций и, безусловно, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.Основная цель этого форума, что называется, сверить часы, а иначе говоря - обмен мнением о текущей ситуации в сфере ЖКХ. Что греха таить, жилищный сектор на сегодня еще далек от идеала, но ситуация выправляется, пусть и не семимильными шагами. Навести порядок в коммунальной сфере на данный момент в регионе помогают ряд программ, инициативные группы собственников. Как раз на тульском форуме власть, эксперты и общественность не просто обсуждают проблему, а пытаются сразу же найти конструктивный способ её решения.Так же сегодня в рамках форума будут работать две дискуссионные площадки, на которых участники смогут обсудить, как более качественно управлять многоквартирными домами, пути модернизации коммунальной инфраструктуры.Безусловно, здесь сегодня будет выработан ряд мер и предложений, как сделать нашу с вами жизнь комфортней, а сферу ЖКХ в регионе хотя бы еще на пол-оборота развернуть лицом к людям.

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