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НОВОСТИ | Общество



15.03.2017 11:23 Выставка-ярмарка «Тула православная» привлекла посетителей всех возрастов
Екатерина Никифорова

Помимо книг здесь представлены другие отделы, например, керамика ручной работы

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Этой иконе Николая Чудотворца уже несколько десятков лет. Она стала частью выставки-ярмарки «Тула православная». В честь ее открытия митрополит Тульский и Ефремовский Алексий провёл молебен. Свои товары - книги, аудио- и видеопродукцию, развивающие игры и игрушки - представили более двадцати издательств. Причём литература рассчитана не только на православных читателей.

Уже в первые минуты с момента открытия «Тулы православной» в ДК железнодорожников собралась толпа людей. Народ прибывал стремительно. Ярмарка привлекла посетителей самых разных возрастов. Помимо книг здесь представлены другие отделы, например, керамика ручной работы.

В течение недели здесь пройдут конкурсы детских и взрослых академических хоровых коллективов, региональный конкурс художественного слова, мастер-класс для детей из интернатов и воскресных школ. Закрытие выставки намечено на 20 марта. Ну а пока здесь ежедневно ждут посетителей с 13 до 16 часов.
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