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НОВОСТИ | Общество



15.03.2017 11:00 Тульский цирк удивит зрителей «Международной программой»
София Гафарова

Тульский цирк удивит зрителей «Международной программой»

| фото |
Девушка на шаре в этой цирковой программе завораживает еще больше. Потому что она находится на канате на 10-метровой высоте. И это не единственный номер, когда акробаты заставят затаить дыхание. Неподдельное любопытство разожжет фокусник. Только за каких-то пару минут его помощница сменит с десяток нарядов.

Удивят зрителей и дрессированные животные, причем редких пород. Африканские зеброиды, звероволки, нильские крокодилы, австралийские страусы и гигантские египетские верблюды.

Целое представление устроили канадские медведи. Жонглировали и тягали штангу, крутили хула-хуп и ходили по бревну, даже танцевали балет и показывали пример беспроигрышной игры в футбол.

Снова пощекотали нервы воздушные гимнасты сложными кульбитами на качелях. Экстремальным номером программы можно признать прыжок из-под купола цирка.

«Это молодёжь, которая уже успела закрепиться в цирковом мире, профессионалы, востребованные люди», - охарактеризовал артистов руководитель программы Ринат Хазеев.

Кстати, жонглеры конусами диаболо, братья Калашневы - наши земляки. Недавно стали золотыми призерами международного циркового фестиваля в Италии.

Бесспорно, ярким украшением «Международной программы» артистов цирка Никулина стал красочный ямайский шоу-балет.














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