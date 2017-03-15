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15.03.2017 10:43 «Катюше» вновь потребовалась реставрация Вести-Тула





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Теперь ему предстоит полное обновление - его зачистят, поменяют треснувшую резину, покрасят. Есть вероятность, что «Катюша» откроет парад в день Великой Победы. Кроме того, возле постамента будет обновлена тротуарная плитка и бордюрный камень.



Как сообщил начальник территориального управления по Пролетарскому округу Тулы Сергей Шестаков, «до 25 апреля героический автомобиль, символ района, встанет на своё законное место и будет стоять на постаменте».



Знаменитая «Катюша» пропала со своего привычного места в Пролетарском округе Тулы. Но в этом исчезновении нет ничего противозаконного. В рамках подготовки к майским праздникам главой администрации города было отдано распоряжение по подготовке памятных мест. В связи с этим исторический автомобиль был демонтирован.Теперь ему предстоит полное обновление - его зачистят, поменяют треснувшую резину, покрасят. Есть вероятность, что «Катюша» откроет парад в день Великой Победы. Кроме того, возле постамента будет обновлена тротуарная плитка и бордюрный камень.Как сообщил начальник территориального управления по Пролетарскому округу Тулы Сергей Шестаков, «до 25 апреля героический автомобиль, символ района, встанет на своё законное место и будет стоять на постаменте».





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