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15.03.2017 10:23 Для юных тульских пешеходов открылась «Лаборатория безопасности» Виталий Моторин





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Об этом же напомнил и губернатор Тульской области. 98 погибших в регионе пешеходов за прошлый год - цифра, которая говорит о том, что Правилами дорожного движения эта самая уязвимая категория его участников зачастую пренебрегает. По словам Алексея Дюмина, «в большинстве случаев ДТП происходят по вине самих пешеходов, а основной причиной является сознательное нарушение пешеходом Правил дорожного движения. Культура поведения на дорогах остаётся крайне низкой».



Яркий, интересный и оснащенный по последнему слову техники микроавтобус призван научить детей правильно ходить по дорогам и передвигаться в транспорте. Точнее говоря - тех ребят, которые живут в отдаленных городах и поселках. Федеральный проект «Лаборатория безопасности», по которому такие автобусы будут доставлены в три десятка регионов страны, начинается именно с Тульской области. Как рассказала президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, «мобильный городок позволяет приехать в ту или иную школе вместе с преподавателями, с оборудованием и провести урок».



Алексею Дюмину рассказали, что проект - совместная инициатива ГИБДД, центра «Движение без опасности» и «Российского союза автостраховщиков». Последний на подобные проекты по всей стране выделил уже более 4 миллиардов рублей. Впрочем, к страховщикам на заседании круглого стола были вопросы и по ОСАГО. Например, будет ли расти стоимость полиса?



«ОСАГО в зависимости от системы подсчета от 25 до 60% убыточно. Повышать тариф надо бы, но все прекрасно понимают, что это вид социальный, и что сейчас повысить тариф для 40 миллионов пользователей еще раз невозможно. Возможно, мы продержимся еще некоторое время, но потом тарификация должна быть рассмотрена Центробанком», - сказал президент РСА Игорь Юргенс.



Навязывание услуг в полисах ОСАГО глава автостраховщиков назвал недопустимым, и в этих случаях призвал потребителей обращаться непосредственно в его ведомство.



В вопросе безопасности дорожного движения в Тульской области можно отметить положительную динамику. В прошлом году количество аварий уменьшилось почти на три сотни случаев, а погибших - на 23 человека.



Количество погибших на дорогах страны за год в последнее время уменьшилось, но по-прежнему сопоставимо с населением среднего районного центра. Эту проблему на коллегии МВД поднял накануне президент России.Об этом же напомнил и губернатор Тульской области. 98 погибших в регионе пешеходов за прошлый год - цифра, которая говорит о том, что Правилами дорожного движения эта самая уязвимая категория его участников зачастую пренебрегает. По словам Алексея Дюмина, «в большинстве случаев ДТП происходят по вине самих пешеходов, а основной причиной является сознательное нарушение пешеходом Правил дорожного движения. Культура поведения на дорогах остаётся крайне низкой».Яркий, интересный и оснащенный по последнему слову техники микроавтобус призван научить детей правильно ходить по дорогам и передвигаться в транспорте. Точнее говоря - тех ребят, которые живут в отдаленных городах и поселках. Федеральный проект «Лаборатория безопасности», по которому такие автобусы будут доставлены в три десятка регионов страны, начинается именно с Тульской области. Как рассказала президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, «мобильный городок позволяет приехать в ту или иную школе вместе с преподавателями, с оборудованием и провести урок».Алексею Дюмину рассказали, что проект - совместная инициатива ГИБДД, центра «Движение без опасности» и «Российского союза автостраховщиков». Последний на подобные проекты по всей стране выделил уже более 4 миллиардов рублей. Впрочем, к страховщикам на заседании круглого стола были вопросы и по ОСАГО. Например, будет ли расти стоимость полиса?«ОСАГО в зависимости от системы подсчета от 25 до 60% убыточно. Повышать тариф надо бы, но все прекрасно понимают, что это вид социальный, и что сейчас повысить тариф для 40 миллионов пользователей еще раз невозможно. Возможно, мы продержимся еще некоторое время, но потом тарификация должна быть рассмотрена Центробанком», - сказал президент РСА Игорь Юргенс.Навязывание услуг в полисах ОСАГО глава автостраховщиков назвал недопустимым, и в этих случаях призвал потребителей обращаться непосредственно в его ведомство.В вопросе безопасности дорожного движения в Тульской области можно отметить положительную динамику. В прошлом году количество аварий уменьшилось почти на три сотни случаев, а погибших - на 23 человека.





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