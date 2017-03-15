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15.03.2017 09:54 Дорожное движение в Туле изучил главный автоинспектор России Олег Масальский





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Главный госавтоинспектор страны поинтересовался, какие именно отслеживает система в Тульской области. Начальник ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Тульской области Анна Алёшина рассказала: «Мы оформляем скоростной режим, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, светофор, разметку, в перспективе планируем пешеходные переходы».



Каждый сотрудник Центра фотофиксации правонарушений, который теперь изрядно обновлен, в среднем за день обрабатывает до 500, а то и 700 фотоматериалов. Больше всего среди нарушений - превышение скорости, порой значительное – до 150. К борьбе с нарушителями подключились и передвижные камеры. Они заняли место на самых аварийных трассах, например, Тула - Новомосковск. По словам руководства регионального ГИБДД, количество автопроисшествий там снизилось. По словам начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаила Есакова, «с декабря 2016 года используются 22 передвижных комплекса. За истекшее время ДТП в местах выставления комплексов не зарегистрировано».



Однако сейчас наряду с системами электронными, фиксировать правонарушения на дорогах, которые в том числе приводят и к автоавариям, призывают общественность. И положительные примеры уже есть. Как рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, «практически каждый двенадцатый нетрезвый водитель задерживается по информации граждан. Давайте согласимся с тем, что мы не должны быть безразличными к тому, что творится на дорогах».



А вот в Туле, например, недавно общественники провели акцию и пристыдили водителей, незаконно занимающих места для инвалидов на парковках города. В общем, нынешний посыл федеральных служб, ответственных за безопасность на дорогах, таков: Госавтоинспекция не всесильна, порой на дорожную обстановку, в том числе аварийность, могут повлиять сами водители и пешеходы. Необходимо лишь проявить сознательность и понять, что каждый из участников движения несет ответственность как за свою жизнь, так и за жизнь едущего в параллельном ряду.



Уменьшить аварийность на российских дорогах в два раза. Такую задачу поставил президент страны к 2020 году. Мер, которые сегодня есть на вооружении сотрудников ГАИ, для борьбы с нарушителями дорожного движения по большому счету не много. Это, прежде всего, контроль. Его осуществляют в первую очередь камеры на магистралях региона. В настоящее время таких стационарных электронных глаз по области 90. Каждый из них может выявить сразу несколько нарушений ПДД.Главный госавтоинспектор страны поинтересовался, какие именно отслеживает система в Тульской области. Начальник ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Тульской области Анна Алёшина рассказала: «Мы оформляем скоростной режим, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, светофор, разметку, в перспективе планируем пешеходные переходы».Каждый сотрудник Центра фотофиксации правонарушений, который теперь изрядно обновлен, в среднем за день обрабатывает до 500, а то и 700 фотоматериалов. Больше всего среди нарушений - превышение скорости, порой значительное – до 150. К борьбе с нарушителями подключились и передвижные камеры. Они заняли место на самых аварийных трассах, например, Тула - Новомосковск. По словам руководства регионального ГИБДД, количество автопроисшествий там снизилось. По словам начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаила Есакова, «с декабря 2016 года используются 22 передвижных комплекса. За истекшее время ДТП в местах выставления комплексов не зарегистрировано».Однако сейчас наряду с системами электронными, фиксировать правонарушения на дорогах, которые в том числе приводят и к автоавариям, призывают общественность. И положительные примеры уже есть. Как рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, «практически каждый двенадцатый нетрезвый водитель задерживается по информации граждан. Давайте согласимся с тем, что мы не должны быть безразличными к тому, что творится на дорогах».А вот в Туле, например, недавно общественники провели акцию и пристыдили водителей, незаконно занимающих места для инвалидов на парковках города. В общем, нынешний посыл федеральных служб, ответственных за безопасность на дорогах, таков: Госавтоинспекция не всесильна, порой на дорожную обстановку, в том числе аварийность, могут повлиять сами водители и пешеходы. Необходимо лишь проявить сознательность и понять, что каждый из участников движения несет ответственность как за свою жизнь, так и за жизнь едущего в параллельном ряду.







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