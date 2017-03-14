НОВОСТИ | Общество







14.03.2017 18:28 Председатель ТОС «Рассвет» Светлана Исаева: Все жители посёлка – мои родственники Елена Панова





| фото |



Председателем ТОС, то есть территориального общественного самоуправления, Светлана Федоровна стала года три назад. Но это официально. На самом деле общественной работой в Рассвете она начала заниматься, как только переехала сюда 30 лет назад. Тогда поселок только строился, работала птицефабрика. Почти все рассветовские трудились там. Лет пять назад предприятие закрылось. Но жизнь в поселке не остановилась благодаря активности местных жителей.



В прошлом году установили спортивные сооружения. Высадили молодые хвойные. Но самое главное - с мертвой точки сдвинулось решение двух дорожных вопросов. На улице Новой проезжая часть ну никак не соответствовала названию. Здесь в сухую погоду с трудом можно было передвигаться, а уж про межсезонье и говорить нечего. Теперь в мае начнется ремонт по «Народному бюджету». А вот вторая головная боль – поворот на поселок с Калужского шоссе. Из-за этой полсотни метров рассветовские автолюбители вынуждены давать крюк по объездной дороге, где и нервы, и подвеска останутся целы.



Почти год Светлана Федоровна обивала пороги городской администрации, пока не добилась, чтобы этот участок дороги включили в программу благоустройства города. Капитальный ремонт здесь ждут летом.



«Это моя жизнь. Кто-то сидит дома, бежит на дачу и к внукам, а для меня жители моего поселка – есть мои дети, внуки, родственники», - говорит Исаева.



Общественная работа занимает все свободное время. Но для Светланы Федоровны важно, что результат есть. В Рассвете никогда не было своего спортивного комплекса. А вот теперь появилась надежда на то, что ФОК построят. Да еще и с бассейном. Этого ждут не только местные жители, но и их соседи.



По улице родного поселка Светлана Федоровна Исаева спокойно не проходит. Вокруг нее обязательно собираются местные жители. В Рассвете каждый знает - к председателю ТОС можно обратиться и по общественному вопросу, и по личному. Населения здесь около пяти тысяч человек. Светлана Федоровна в лицо точно знает всех, а по именам большую часть.Председателем ТОС, то есть территориального общественного самоуправления, Светлана Федоровна стала года три назад. Но это официально. На самом деле общественной работой в Рассвете она начала заниматься, как только переехала сюда 30 лет назад. Тогда поселок только строился, работала птицефабрика. Почти все рассветовские трудились там. Лет пять назад предприятие закрылось. Но жизнь в поселке не остановилась благодаря активности местных жителей.В прошлом году установили спортивные сооружения. Высадили молодые хвойные. Но самое главное - с мертвой точки сдвинулось решение двух дорожных вопросов. На улице Новой проезжая часть ну никак не соответствовала названию. Здесь в сухую погоду с трудом можно было передвигаться, а уж про межсезонье и говорить нечего. Теперь в мае начнется ремонт по «Народному бюджету». А вот вторая головная боль – поворот на поселок с Калужского шоссе. Из-за этой полсотни метров рассветовские автолюбители вынуждены давать крюк по объездной дороге, где и нервы, и подвеска останутся целы.Почти год Светлана Федоровна обивала пороги городской администрации, пока не добилась, чтобы этот участок дороги включили в программу благоустройства города. Капитальный ремонт здесь ждут летом.«Это моя жизнь. Кто-то сидит дома, бежит на дачу и к внукам, а для меня жители моего поселка – есть мои дети, внуки, родственники», - говорит Исаева.Общественная работа занимает все свободное время. Но для Светланы Федоровны важно, что результат есть. В Рассвете никогда не было своего спортивного комплекса. А вот теперь появилась надежда на то, что ФОК построят. Да еще и с бассейном. Этого ждут не только местные жители, но и их соседи.







Читать @gtrktula

















