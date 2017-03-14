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НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 18:14 В Тульской области сделали ставку на производство мяса
Вести-Тула

В Тульской области сделали ставку на производство мяса

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Озимые посевы уцелели под снежным покровом, однако расслабляться рано - уверены аграрии. В прошлом году хорошее начало сельскохозяйственного сезона не уберегло зерновые от погодной чрезвычайной ситуации. Напомним, порядка 40 тысяч гектаров зерновых погибло и не было убрано с российских полей.

О старте нового агрогода, итогах года 2016-го и не только рассказал сегодня на пресс-конференции региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев. Ставка на будущее - животноводческая отрасль. В Воловском районе развивается производство куриного мяса, в племенном хозяйстве «Лазаревское» восстанавливают объемы, потерянные при вспышке африканской чумы свиней, готовятся к запуску еще 10 комплексов компании «Мираторг».

Всего за 2016 год мяса в хозяйствах региона произведено чуть более 98 тысяч тонн, почти 327 миллионов штук куриных яиц. По словам Дмитрия Миляева, «это не самые грандиозные цифры, но они позволили нам выйти на тот индекс, который мы имеем. Мы прогнозируем по отрасли животноводства дальнейший рост производства мяса птицы, свинины, куриного яйца. Объемы господдержки составили 1,6 миллиарда рублей в 2016 году, это средства федерального и регионального бюджетов».

Господдержку за 2016 год получили 240 агроорганизаций. Однако с 1 января 2017 года в этой сфере произошли изменения - владельцы крестьянско-фермерских хозяйств теперь получают не субсидии, возмещающие часть кредита, а кредит по льготной ставке - не более 5% годовых.
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