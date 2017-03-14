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НОВОСТИ | Общество



14.03.2017 16:04 Снизить аварийность на дорогах поможет общественность?
Вести-Тула

В Тульскую область прибыл начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов

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К 2020 году аварийность на Тульских дорогах должна снизиться в два раза. Что для этого предпринимается на уровне региона, и какая система мер разработана Госавтоинспекцией? Эти вопросы сегодня обсудили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов.

Одним из рычагов, который нужно более эффективно использовать в работе по снижению аварийности на дорогах может стать общественность. По словам губернатора Алексея Дюмина, «мы сделали перезагрузку, переформатировали общественников, поставили ряд приоритетных задач. Используем их и как элемент контроля».

Виктор Нилов отметил, что «наша сегодняшняя встреча базируется именно на этом подходе: дать понять людям, что безопасность на дорогах зависит, в том числе, и от каждого из нас. При вашей поддержке и аппарат, и члены правительства, и большая часть организаций правильно поймут, что есть некий импульс, который нужно постоянно двигать и развивать».

Далее о безопасности дорожного движения говорили в Центре образования №7, где есть классы, специально оборудованные для обучения школьников основным нормам поведения на дорогах, а также в открывающемся центре видеофиксации. Все подробности - в нашем вечернем эфире.














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